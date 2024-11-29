Uganda Merkez Bankası'na siber saldırı düzenleyen hacker'lar, 16,8 milyon dolarlık soygun yaptılar. Uganda polisi, konunun aydınlatılması için soruşturma başlattı.

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da çok ilginç bir olay yaşandı. Kendilerine "Waste" adını veren bir grup siber saldırgan, Uganda Merkez Bankası'nı soymayı başardı. Konuyla ilgili bir soruşturma başlatılırken, çalınan paranın en azından yarısının kurtarıldığını söylediler.

Edinilen bilgilere göre hacker'lar, Uganda Merkez Bankası'ndan 16,8 milyon dolar çaldılar. Bu paranın bir kısmının Japonya'ya aktartıldığı tespit edildi. Asya merkezli hacker grubunun Uganda Merkez Bankası sistemlerine nasıl sızdığı şimdilik belli değil.

Banka çalışanlarından şüpheleniliyor!

Konuyla ilgili soruşturma tamamlanmadığı için yaşanan saldırı ile ilgili detaylar sınırlı. Ancak Ugandalı kaynaklara göre yetkililer, Uganda Merkez Bankası'nda çalışan bazı kişiler ile hacker'lar arasında iş birliği yapılmış olabileceğinden şüpheleniyorlar. Soruşturma, böyle bir şey olup olmadığını ortaya çıkaracak.

Bu arada; kaynaklara göre Uganda'daki diğer bankalar ile telekomünikasyon şirketlerinin de bu tür siber saldırılar sonucunda soyuldukları iddia edildi. Ancak Uganda kolluk kuvvetlerinin halk arasında huzursuzluk çıkmaması için konuyu gündeme getirmediği söyleniyor.