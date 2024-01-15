YouTuber Dennis Wang, Tesla Cybertruck ile birlikte 2150 kilometrelik bir yolculuk gerçekleştirdi ve bu yolculuğunu paylaştı. Bu yolculuk ile birlikte Cybertruck'ın hem iyi hem kötü yanları görebilmek mümkün.

Tesla, Cybertruck modelinin teslimatlarına 30 Kasım'da başlamıştı. Bu modeli alanlardan biri de YouTuber Dennis Wang idi. Wang, yeni aracı ile ABD'de uzun bir yolculuğa çıktı. Teksas Austin'den Kaliforniya'ya kadar 2150 kilometrelik bir yolculuk gerçekleştiren içerik üreticisi, kamyonetin hem iyi hem kötü yanlarını ortaya çıkardı.

27 saatlik yolculuk

Kamyonetin Foundation serisi modeline sahip olan YouTuber, bu yolculukta yanına bir arkadaşını da aldı. Ekibin yolculuğu tam 27 saat sürdü. Genel olarak araçtan memnun olan YouTuber bazı sorunlar da yaşadı. Bu sorunlar arasında şarj ve Tesla'nın bilgi eğlence sisteminde yaşanan glitchler de yer aldı.

Wang, Cybertruck için "Bugüne kadar sahip olduğum en rahat Tesla ama verimlilik açısından kesinlikle menzili yetersiz ve yolda çok sık durmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı. Wang'ın kanalı Tesla araçlara odaklanan bir kanal ve Wang daha önce diğer dört Tesla modelinin de direksiyonuna geçmiş bir isim.

Cybertruck'ın Foundation modelinin, dört teker sürüşte 515 kilometre menzili olduğu tahmin ediliyordu. Wang ise zaman zaman bu menzilin yarıya düştüğünü söyledi. İkili bu yolculuk esnasında tam 12 defa durmak zorunda kaldı. Yani ortalamada bir şarj ile 176 kilometre kadar bir mesafe kat edebildiler. Wang bu durumu soğuk havaya ve hızlı sürmesine bağladığını belirtti. İkili ayrıca yolculuğun 12. saatinde bilgi eğlence sisteminin karardığına da dikkat çekti. Sistem çalışmaya devam etse de arkadan aydınlatma söndüğü için ikili, bazı özellikleri Tesla uygulaması ile kontrol etmek durumunda kaldı.

Cybertruck'ın menzili tartışma konusu

Wang şu ana kadar Cybertruck'ın menzili ile ilgili sorunları dile getiren ilk isim de değil. Geçtiğimiz hafta da "Out of Spec Reviews", resmî olmayan bir otoban testine soktuğu aracın, tahmin edilen menzilinin sadece %80'i kadar bir mesafeyi kat edebildiğini ortaya koymuştu. Wang ise aracı %10-30 aralığından %70-80'lere kadar şarj ederek yolculuk etti.

Konuyla ilgili olarak henüz Tesla'dan gelen bir açıklama yok. Elektrikli araçların yolculuk menzilleri, kullanılan lastiklerden yük miktarına, hava koşullarından sürüş hızına kadar farklı etmenlerden etkileniyor.