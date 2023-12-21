Telsa, Austin Teksas'taki fabrikasında konuk ettiği bir YouTubera Cybertruck'ın metal panellerinin nasıl üretildiğini gösterdi. Cybertruck panelleri karmaşık bir süreçten geçiyor.

Tesla'nın elektrikli pikabı olan Cybertruck, ilk tanıtıldığında en çok dikkat çeken iki özelliği paslanmaz çelik plakalardan oluşan yapısı ve alışılmışın dışındaki keskin hatlı tasarımıydı.

Bu iki özellik teknik olarak birbirleriyle de bağımlıydı zira paslanmaz çeliği hem eğip bükmek hem de yapısını korumak pek de mümkün değildi. Yeni paylaşılan bir video, bu plakaların nasıl üretildiğini ortaya çıkardı.

Tesla Cybertruck'ın üretimi bir mühendislik şöleni oluyor

Videoda gördüğümüz kadarıyla ilk olarak hurdalardan ayrıştırılan paslanmaz çeliklerin tesise geldiğini görüyoruz. Bu sistemin verimlilik oranı, sektör ortalamasının epey üstünde olan %80'i buluyor. Tesla'nın Araç Mühendisliği Başkanı Lars Moravy'ye göre bu verimliliğin temelinde kare paneller kullanmaları ve kare panelleri oluşturmanın daha kolay olması yatıyor.

Sonrasında ilk olarak, türünün ilk örneği olan lazer bobin açma makinesini görüyoruz. Dev sistem, rulo halinde gelen ham materyali istenilen kalınlık seviyesine gelene kadar yayvanlaştırırken yapısal gerilimini de azaltmaya devam ediyor.

Açılan ve düzleştirilen metal hammadde daha sonra ışık ve hava geçirmeyen lazer bölmesine aktarılıyor. Bu bölümde makineler kesim işlemleri için lazerleri kullanarak otomasyon halinde çalışıyorlar. Buradaki lazerler tandemli şekilde çalışıyor ve 30 makrona kadar kesebiliyorlar.

Tesla'nın geliştirdiği üretim modelinde dikkat çeken bir başka nokta ise son aşamalara kadar kaynak kullanılmaması. Kaynak yapılması yerine paslanmaz çeliğe şekil verilmesi ve kesim teknikleri ile üretim süreci devam ettiriliyor. Parçalar, makronlarla ölçülecek derecede detaylı inceleniyor. Sonrasında paslanmaz çelik, sürüklenme izlerini engellemek için alüminyum kaplanıyor. Isıtılan plakalar daha sonra dev makineler tarafından düzenli olarak dövülerek şekillendiriliyor, kaynak kullanılmıyor.

Kaplaması ve mühürlenmesi biten parçalar ise birleştirme aşamasına geçmeden önce havayla kurutuluyor ve temizleniyor. Sonrasında da diğer parçalarla beraber birleştirme aşamasına gönderiliyor. Son aşamada ufak tefek kaynak işlemleri yapılan parçalar sonrasında tekrar lazerli sistemlere gidiyor ve mikron seviyesinde düzeltmeler yapılıyor.

Tam hızda yapılan üretimde bütün süreç ise araç üretimi 40 saniyede bir olacak şekilde gerçekleşebiliyor. Şu anda fabrika dakikada bir araç üretecek seviyede çalıştırılıyor.