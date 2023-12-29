Tesla Cybertruck'ın karıştığı ilk kaza resmen kayıtlara geçti. Toyota Corolla ile çarpışan Cybertruck'ta hasar görülmedi. Corolla ise pert olmuş durumda.

Tesla'nın geçtiğimiz ay teslimatlarına başladığı Cybertruck, rapor edilen ilk trafik kazasına karışmış durumda. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, aracın gerçekten de sağlam olduğunu gözler önüne seriyor.

İlk kez Reddit'te paylaşılan olay, Kaliforniya'da gerçekleşti. Bir Toyota Corolla ile bir Tesla Cybertruck'ın karıştığı kaza, can kaybına yol açmadı. Ancak Corolla, bu kazada ciddi hasar aldı. Paylaşılan görüntülerden anlayabildiğimiz kadarıyla Tesla Cybertruck, kazayı büyük oranda hasarsız atlattı.

Toyota Corolla'nın son hâli:

Olay yerinde yapılan incelemeye göre Toyota Corolla sürücüsü, aracın hâkimiyetini kaybettikten sonra önce yoldan çıktı. Ardından yola geri giren sürücü, karşı şeritten gelen Cybertruck'a çarptı. Corolla kullanılamaz hâle gelmiş olsa da Cybertruck için böyle bir durum söz konusu değil. Ancak Cybertruck'ın hava yastıklarını açmış olduğunu söyleyelim.

Tesla Cybertruck, paslanmaz çelikten imal edildiği için nispeten ağır bir pick-up. Hatta özellikle de ABD'deki sosyal medya kullanıcıları, Tesla Cybertruck'ı "ölüm makinesi" olarak nitelendiriyorlar. Yaygın inanışa göre bu aracın bir kazaya karışması, karşı taraf için büyük sorunlara yol açacak. Hatta aracın bir yayaya çarpması ise kesinlikle ölümcül olacak. Bunun doğru olup olmadığını görmek için birkaç trafik kazasını daha görmek gerekecek.