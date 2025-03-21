2016 senesinde BMW’nin kendi logosunu yasal bir şekilde Mercedes ve Audi gibi rakip markaların otomobillerine kendi logosunu yapıştırmayı nasıl başardığını öğrenmeye hazır mısınız?

BMW, Rusya’daki 100. yılını kutlarken bunun için elle tutulur bir şey yapmak istedi ve yaz boyunca tüm BMW sahiplerinin Moskova ile St. Petersburg arasındaki ücretli otoyolu ücretsiz geçme imkânı sundu.

Tahmin edebileceğiniz üzere bu fırsat epey ilgi gördü ve sonrasında olanlar oldu. Pek çok farklı marka otomobil, kampanyadan yararlanmaya çalıştı.

2016 yılında BMW, Rusya’daki 100. yılını kutlama çalışmalarına başladı.

Moskova ile St. Petersburg arasındaki Rusya’nın en pahalı otoyollarından biri olan M11 otoyolunun bir kısmı, BMW araçları için yaz boyunca ücretsiz hâle getirildi.

Ücretli yol ödemeleriyle ilgilenen şirket North-West Concession ile yapılan anlaşmada, otoyolun giriş ve çıkışlarındaki kontrol yerlerinde, araçların BMW’ye ait olup olmadığına bakılıyordu ve BMW olmayan araçlardan her zamanki ücret tahsis ediliyordu.

Sürücüler de durur mu, yapıştırdılar sticker’ı.

Sürücüler, BMW olmayan otomobillerinin üstünde BMW logolu sticker’lar yapıştırarak otoyoldan ücretsiz bir şekilde geçti. Bu, kampanyanın daha da viral olmasını sağladı hatta eğlence malzemesine dönüştü.

Kimi insanlar; otomobillerinin ızgaralarına, bagaj kapaklarına el yapımı basit çizimlerle BMW logosunun taklidini yapıştırmıştı.

BMW daha sonra bu ayrıcalığı, rakibi olan Mercedes ve Audi’nin sürücülerine de sundu ancak bir koşulu vardı; kendi logolarını BMW logosuyla kapatmaları. İşte bunun sonucunda Mercedes ve Audi otomobillerin logoları bir süreliğine BMW’ye dönüştürüldü.

Hem sürücülere özel bir deneyim sunup hem de viral bir kampanya yapmış oldular.

BMW’nin bu kampanyasının harika bir pazarlama stratejisi olduğunu söyleyebiliriz. Minimum yatırımla maksimum etki yaratarak marka görünürlüğü açısından ustalık gerektiren bir hamleydi.

Kendi sürücülerine özel bir fırsat sunmasının yanı sıra başka sürücülerin yaptığı yaratıcı şeyler sayesinde tüm dünya tarafından duyulmuş oldu.

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