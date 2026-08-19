Skywell ET5 elektrikli araç yangınları için Çin'den heyet gelirken, kullanıcılardan istenen 90 bin TL'lik inceleme ücreti tepki çekti.

Türkiye'de son 6 ayda 8 farklı yangın olayıyla gündeme gelen Çinli otomotiv markası Skywell’in ET5 elektrikli modeli için teknik heyet Çin'den Türkiye'ye geldi.

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Kullanıcıların tepkileri ve servis süreçlerindeki belirsizlikler tırmanırken, yangın incelemeleri öncesinde talep edilen yüksek ücretler yeni bir krizin kapısını araladı.

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İnceleme ücreti polemiği

Olayın ardından Türkiye distribütörü Ulu Motor, kullanıcılara gönderdiği bildirimde aracın garantisi ve bakımları olmadığı gerekçesiyle inceleme için 90 bin TL + KDV talep etti. Sürücüler ayrıca 5 bin TL'lik çekici masrafının da kendilerine yansıtılmasına tepki gösterdi. Distribütör tarafı ise bu meblağın inceleme değil, onarım bedeli olduğunu öne sürdü.

Araç sahipleri bakımlarını düzenli yaptırmalarına rağmen yangın çıktığını belirtirken, yetkisiz yazılım, darbe alan batarya ve teknik servis yetersizlikleri etrafındaki tartışmalar devam ediyor. Son olarak araçlarda kullanılan soğutma sıvısının içeriğinin de bağımsız kurumlarca incelenmesi gerektiği ifade ediliyor.