Netflix’te yayınlandığı zaman büyük ses getiren Josh Malerman’ın aynı isimli romanından uyarlanan Bird Box filminin devamı mı geliyor? Kitabın yazarından yeni kitap ve yeni film hakkında umutlandıran açıklamalar var.

İlk olarak 2014 yılında yayımlanan Josh Malerman’ın Bird Box isimli romanı, Kafes ismiyle ülkemizde İthaki Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturulmuştu. Okuyucu tarafından çok sevilen kitabın uyarlama çalışmalarına hemen başlandı. Çekimlerin tamamlanıp da filmin Netflix'de yayınlanması ancak 2018 yılında mümkün oldu. Bird Box, yayınladığı tarihte rekor sayıda izlenme sayısı elde etti ve izleyiciler film biter bitmez Bird Box 2 filmi için büyük beklentiler içine girdiler.

Başrollerinde Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich gibi isimlerin yer aldığı Bird Box filminin ikincisi elbette geliyor. Şimdilik Bird Box 2 ismiyle ya da baş karakterin adı olan Malorie ismiyle, 2020 yılının sonlarına doğru Netflix filmi yayınlayabilir. Bu beklentinin oluşmasının nedeniyse Bird Box kitabının yazarı Josh Malerman’ın "Malorie isimli bir devam kitabı yazdığını duyurması oldu. Henüz resmi bir açıklama olmasa da hayranlar ve eleştirmenler, kitabın yazarının açıklamalarından bazı öngörüler oluşturdular bile.

Bird Box 2 için umutlandıran açıklama:

Ülkemizde Kafes ismiyle yayınlanan Bird Box kitabının yazarı Josh Malerman, 2019 yılının Mart ayında Esquire dergisine verdiği röportajda, Bird Box 2 kitabının yazımına başladığını ve kitabın isminin Malorie olacağını söyledi. Yeni kitabın konusuyla ilgili de ipuçları veren yazarın anlattıkları Bird Box 2 filmi için de seyirciyi umutlandırdı. Malorie kitabı şu an Amazon’da ön satışta ve çıkış tarihi olarak 21 Temmuz 2020 tarihi görülüyor.

Sinema ve edebiyat dünyasının birbirini ne denli beslediği aşikar. Yüzüklerin Efendisi ve Harry Potter belki bu alandaki en üst düzey örnekler, ancak benzer bir durum Bird Box 2 filmi için de olabilir. Netflix, Temmuz ayında yayımlanan bir romanı yazarla anlaşarak ticari başarıya ulaşmak adına 2020'nin son aylarına yetiştirebilir.

Peki Bird Box 2'nin hikayesi nasıl olacak?

Malorie kitabını yazmakta olan Josh Malerman, tüm ayrıntıları vermese de genel konu hakkında birkaç ipucu verdi. Yazarın söylediğine göre, Malorie kitabında baş karakter Malorie hakkında pek çok yeni ayrıntı öğreneceğiz. Aynı zaman yalnızca Boy ve Girl olarak isimlendirilen çocuklara, neden böyle genel isimlerle hitap edildiği de okuyucuya sunulacak. Pek çok flashback olması beklenen kitapta, ilk filmde az gördüğümüz karakterleri de daha detaylı tanıyacağımız düşünülüyor.

Malorie kitabının uyarlaması olarak çekileceği düşünülen Bird Box 2 filminde de bu hikayeleri izleyeceğiz. Tahminlere göre karakterler sığındıkları körler okulundan bir şekilde dışarı çıkmak zorunda kalacaklar ve yeni maceralara atılacaklar. Bu sırada görülen flashbacklerde de Bird Box filminde kısa süreler gördüğümüz karakterler hakkında daha çok bilgi sahibi olacağız.

Yazarın sözünü etmediği ancak okuyucular ve seyirciler tarafından tahmin edilen bir başka hikaye daha var. Buna göre Malorie ve çocuklarının sığındıkları körler okulunun, bir şekilde insanları yok eden esrarengiz güçle ilişkili olabileceği söyleniyor. Bu da karakterleri okuldan kaçmaya zorluyor ve tüm hikâye başlıyor. Bu hikaye son derece olası görünüyor çünkü kitapta ve filmde insanları yok eden esrarengiz güç ile ilgili detaylı hiçbir bilgi verilmemişti. Malorie kitabında ve Bird Box 2 filminde özellikle bu konunun işlenme ihtimalinin oldukça yüksek.

Bird Box 2 oyuncuları kimler olacak?

Bird Box 2 filminde göreceğimiz karakterler hakkında ümitsiz olabiliriz çünkü hikaye gereği ilk filmde herkes öldü. Ölmediler, aslında saklanıyorlardı gibi bir durum hikayeye tamamen ters düşeceği için ilk filmde gördüğümüz karakterlere hayat veren oyuncuları Bird Box 2 filminde tekrar görebilmemiz için bol bol flashback sahnesi gerekiyor.

Eğer aksi bir durum olmazsa Sandra Bullock yeniden Malorie karakteriyle karşımıza çıkacak. Boy ve Girl karakterlerini canlandıran çocuk oyuncuların yeni filmde olmayacağı çünkü Bird Box 2 hikayesinde zamanda bir sıçrama yaşanacağı, bu yüzden Boy ve Girl karakterlerini yeni oyuncuların canlandıracağı düşünülüyor. Malorie’nin partneri olarak gördüğümüz Tom öldüğü için Tom’u canlandıran oyuncu Trevante Rhodes’u ancak flashbacklerde yer alırsa yeniden göreceğiz.

Bird Box 2 ne zaman yayınlanacak?

Yazar Josh Malerman, Mart 2019 tarihinde kitabı yazdığını duyurmuştu ve şu an Amazon internet sitesinde ön siparişte olan Malorie kitabının çıkış tarihi olarak 21 Temmuz 2020 görülüyor. İlk filmde olduğu gibi kitabın çıkışından yıllar sonra gelmesi beklenmiyor ikinci filmin. İlk film, kitap çıktıktan 4 sene sonra çekilebilmişti çünkü Netflix’in film haklarını almak için epey uğraşması gerekmişti.

Tam olarak bilinmese de, Netflix’in Malorie kitabı için elini hızlı tuttuğu hatta daha yazılmadan film haklarını aldığı düşünülüyor. Bu nedenle Bird Box 2 filmi, muhtemelen 2020 yılının Aralık ayında ya da 2021 yılının ilk aylarında Netflix’te olacak. Görünürde henüz bir fragman ihtimali bile yok, filmin çekimlerine de kitap çıktıktan kısa bir süre sonra başlanacağı düşünülüyor.

Ülkemizde Kafes ismiyle yayımlanan Bird Box kitabının aynı isimli uyarlama filminin ikinci, devam filmi hakkında şu an için bilinenler bu şekilde. Henüz resmi bir açıklama olmasa da, ikinci kitabın çıkacak olması tüm hayranları ümitlendiriyor. Kitabın çıkacağı 2020 yaz aylarında, Bird Box ile ilgili her gün yeni bir haber alacağımız kesin gibi görünüyor.