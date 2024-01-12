2022 yılındaki sert düşüşün ardından günümüze kadar olan süreçte yaşanan gelişmeler, yatırımcılarda Bitcoin’in fiyatıyla ilgili büyük bir merak uyandırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yakın zamanda yapılan resmî açıklama ile Bitcoin için ETF işlemlerinin onaylandığı açıklandı.

Bu açıklamayla birlikte vadeli Bitcoin işlemleri için fon ticareti yasallaştı. Buysa akıllara herkesin merak ettiği soruyu getiriyor: Bitcoin’in gelecekteki fiyatı ne olacak?

Daha önce, dört yılda bir gerçekleşen ve Nisan 2024’te tekrarlanacak yarılanma (halving) sonucunda Bitcoin fiyatının 50.000 dolar seviyesine gelip gelmeyeceğini incelediğimiz bir içerik yazmıştık. Şu anda (11.01.2024) Bitcoin’in fiyatı 46.594 dolar seviyesinde seyrediyor.

Peki yarılanma (halving) ve ETF işlemlerinin de onaylanması, fiyatlarda ne gibi bir etki yaratacak? Bitcoin’in fiyatı 100.000 doları görebilir mi? Analistler neler söylüyor bir bakalım.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!

Bitcoin fiyatlarında 2023 yılında %158’lik bir artış trendi görüldü.

2022 yılındaki sert düşüşün ardından, 2023 yılında hızlı bir yükseliş trendine giren Bitcoin’in, 2024 yılının ilk günlerinde de yükselişine devam ettiği görülmekte.

SEC tarafından ETF işlemlerinin onaylanması da yatırımcılar arasında pozitif bir yaklaşımın hâkim olmasına sebep oldu.

Bu konuda CoinFlip’in kurucu ortağı Ben Weiss, ETF onayının kripto para piyasasına büyük yatırımcıları çekeceğini söyleyerek, “ETF onayları ve gelecek olan yarılanma, 2024’ü kripto paralar için rekor bir yıl hâline getirebilir. Bu sebeple Bitcoin, altı rakamlı düzeylere ulaşırsa şaşırmam.” ifadelerini kullandı.

Nisan ayında yapılacak yarılanma ve ETF’lerin onaylanması, fiyatı etkileyen temel unsurlar olacak.

Daha önceki içeriğimizde de belirttiğimiz gibi her yarılanma (halving) sonrasında Bitcoin fiyatlarında yaklaşık %200’lük bir artış görülüyordu.

Bu durumun tek başına Bitcoin fiyatını zaten oldukça güçlü bir şekilde etkileyeceğini düşünülürken, ETF işlemlerine de onay gelmesi, analistlerin fiyat düzeyi konusunda daha iyimser davranmasına sebep oluyor.

Bitcoin piyasasında yaşanan gelişmelerin büyük yatırımcıların ilgisini çekmesi de talebin artmasına sebep oluyor.

Küresel finans piyasasındaki büyük oyuncuların, müşterilerinin portföylerine Bitcoin temelli finansal ürünler dahil ettiği görülüyor.

BlackRock, Franklin Templeton, Fidelity, VanEck ve Cathie Wood’s ARK Invest gibi büyük yatırım firmaları portföylerinde kripto paralara yer veren firmalar arasında.

Bahsi geçen büyük oyuncuların, ETF onayıyla da birlikte, kripto piyasası dahilindeki finansal ürünlere yer vermesi, fiyatın temel belirleyicisi olan talebin arttığına işaret ediyor.

Bu gelişmeler ışığında, Bitcoin’in ulaştığı en yüksek seviyeyi yeniden göreceği ve hatta geçeceği görüşü hâkim.

Biliyorsunuz ki Bitcoin’in ulaştığı en yüksek fiyat değeri $69.045,00’dı.

Tether’in CTO’su Paolo Ardoino, Bitcoin’in tekrar bu seviyeyi test edeceğini söylüyor.

Gemini borsasının CSO’su Marshall Beard de Ardonio’yla benzer bir şekilde Bitcoin’in bu düzeyi test edeceğini söylemekte. Beard buna ek olarak, Bitcoin’in bu seviyeye ulaşmasının ardından 100.000 dolar seviyesini de görebileceğini belirtmekte.

Bazı analistler, Bitcoin'in değerini gelecek yılın sonuna kadar yüzde 300'den fazla artabileceğini öngörüyor.

Standard Chartered, Bitcoin’in 2024 yılı sonunda 100.000 dolar seviyesine ulaşmasının mümkün olduğunu belirtiyor.

Buna ek olarak, Standard Chartered bankası Kripto Para ve Döviz Kuru Araştırma Başkanı Geoff Kendrick, yayımladığı araştırma notunda "ETF ile ilgili gelişmeler beklediğimiz gibi gerçekleşirse, 2025 sonu fiyat seviyesinin 200.000 dolara yakın bir seviyede görülmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bitcoin’in 1.000.000 dolara ulaşacağı gibi çok daha optimist görüşler de hâkim.

JAN3’ün CEO’su Samson Mow önümüzdeki 5 yıl içerisinde Bitcoin fiyatının 1 milyon doları geçeceğini düşünüyor.

Coinbase’in eski CTO’su Balaji Srinivasan, Bitcoin'in yalnızca 90 gün içinde 1 milyon dolar olacağını belirtmiş. Bunun sebebi olaraksa dünyada hâkim olan hiperenflasyonu gösteriyor.

Yukarıda bahsettiğimiz görüşlere yönelik farklı kripto para uzmanları Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşmasının mümkün olduğunu fakat 90 gün içinde bu seviyeye ulaşılmasının gerçekçi olmadığını düşünmekte.

Özetle, uzmanlar fiyatların yükseleceği konusunda hemfikir olmakla birlikte, miktar konusundaki görüşleri değişiklikler göstermekte.

Bitcoin’in gelecek değerine ilişkin görüşleri derlediğimiz bu içeriği, kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak kaleme almadığımızı ve bir yatırım kararı almadan önce her zaman kendi araştırmanızı yapmanız gerektiğini hatırlatarak noktalayalım.

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