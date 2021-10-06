Bitcoin her zamanki gibi ani bir değer değişimiyle 54.000 doların üstüne çıkmış durumda. Artışın sebebi net bir şekilde bilinmese de piyasalarda yükselen bir hareketlilik var. Uzmanlar ise yatırımcıların sadece bu artıştan hareketle yeni bir adım atmaması gerektiğini savunuyor.

Bitcoin ve Altcoin’ler özellikle son dönemlerde oldukça sallantılı bir süreçten geçerken bugün yaşanan ani artış ile birlikte Bitcoin 54.000 doların üstünü gördü. Özellikle yakın zamanda yaşanan çöküşle 30.000 dolar seviyelerini gören Bitcoin’in sadece beş dakika içinde 51.000 dolardan başlayıp 55.000 dolar seviyesine bu kadar yaklaşması yatırımcıların yüzünü güldürse de “coin” piyasasının ne kadar dengesiz olduğunu da bir kere daha ortaya koydu.

Bitcoin bu artışla birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 65.000 dolara bir kere daha çok yaklaştı. Ancak bu iyi gidişata rağmen uzmanlar ani bir karar verilip aksiyon alınmaması gerektiği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Çünkü mevzubahis olan Bitcoin Eylül’e kadar olan süreçte 50.000 seviyesini birkaç kere görmüş olsa da hemen ardından ani düşüşler yaşadı ve şu ana kadar da 50.000’den uzak bir noktada seyrediyordu.

"Coin" piyasası 6 Ekim 16:30 itibarıyla bu şekilde:

İşte uzmanlar da Bitcoin’in bu kırılganlığından ve dengesizliğinden dolayı şu anki artışın uzun vadeli olacağına yönelik bir garanti olmadığını söylüyorlar. Tıpkı geçen seferlerde yaşanan ani artışlarda olduğu gibi bu artışın ardından da bir çöküş yaşanmasının ihtimaller dahilinde olduğunu hatırlatıyorlar.