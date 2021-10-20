Bitcoin, tüm zamanların en yüksek değeri olan 64 bin 800 dolar seviyesine çok yaklaştı. An itibarıyla 64 bin dolar seviyelerinde işlem gören kripto para biriminin yeni bir ATH (tarihin en yüksek değeri) yapıp yapmayacağı merak konusu.

Son yıllarda 7'den 70'e herkesin dilinde olan yatırım araçlarından Bitcoin, aylardır sürdürdüğü sallantılı dönemi geride bırakmış gibi görünüyor. Zira kısa bir süre önce yükseliş trendine başlayan kripto para birimi, şu sıralar tarihinin en yüksek değerlerine yaklaşmış durumda. Bitcoin, şu sıralar, 14 Nisan 2021'de kayıtlara geçen en yüksek değer olan 64 bin 800 dolar seviyelerinin çevresinde dolaşıyor. Yatırımcılar, yeni bir ATH (all-time-high ya da tüm zamanların en yüksek değeri) rekoru kırılıp kırılmayacağını merak ediyorlar.

Bitcoin, nisan ayındaki yükselişten sonra çalkantılı bir döneme girmiş, uzun zaman boyunca düşüş trendi göstermişti. Hatta yatırımcılar, yalnızca birkaç ay önce 30 bin dolarları görüp, kara kara düşünmeye başlamışlardı. Ancak o kötü günler geride kalmış gibi görünüyor. Zira geçtiğimiz saatlerde 64 bin 400 dolara kadar yükselen Bitcoin, saat 09:10 itibarıyla yaptığımız kontrollerde, 63 bin 983 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'in son birkaç yılı kapsayan fiyat grafiği

Bitcoin, yükseliş trendini sürdürdüğü şu günlerde, yüzdesel olarak da güzel kar bırakmış durumda. Öyle ki bu kripto para biriminin son 24 saatte kazandığı değer yüzde 2,82. Aynı oran, haftalık bazda ise yüzde 15,86. Ancak Bitcoin'de yaşanan bu sert yükseliş, altcoin olarak tabir ettiğimiz diğer kripto para birimlerine pek de yaramadı. Altcoinler, diğer sert yükseliş ve düşüşlerde olduğu gibi henüz kendilerine gelebilmiş durumda değiller. Bunun nedeni, Bitcoin'in dominasyonu.

En popüler kripto para birimlerine baktığımız zaman Ethereum'un 3.850 dolardan, Binance Coin'in 486 dolardan, Cardano'nun 2,1 dolardan, Ripple'ın 1,10 dolardan, Solana'nın 155,9 dolardan, Polkadot'un 41,51 dolardan, Dogecoin ise 0,24 dolardan işlem gördüğüne şahitlik ediyoruz. Bitcoin ve altcoinlerdeki yükselişin nereye kadar süreceği, ne zaman olumsuz bir haber yayılıp piyasaların düşürüleceği ise şimdilik bilinmiyor...

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.