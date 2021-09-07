Bir süredir Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmeye hazırlanan El Salvador, yeni finansal dönemini bugün itibarıyla resmen başlattı. Küresel finans sisteminin değişimini başlatma potansiyeli olan hamle, uzun vadede Bitcoin'e büyük kazanımlar sağlayacak gibi görünüyor.

Bugün dünya genelinde hem finans sistemleri hem de Bitcoin açısından önemli bir gün. Zira bir süredir Bitcoin'i resmi para birimi olarak tanımaya hazırlanan El Salvador, bugün yeni dönemi resmen başlatıyor. Ülke, tarihte ilk kez bir kripto para birimini resmi parası olarak kullanacak. Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin umutlu olduğu dönemin El Salvador'a neler kazandıracağı şimdilik bilinmiyor.

El Salvador hükümeti, vatandaşlarının kullanabilmesi için bir dijital cüzdan oluşturmuş, bu cüzdanları kullananlara 30 dolar değerinde Bitcoin dağıtılacağını söylemişti. Bugün gelen haberler, artık ödemelerin de Bitcoin ile yapılabildiğini ortaya koyuyor. Toplamda 400 adet Bitcoin'e sahip olan hükümet, 3 Bitcoin yatırım yapmayı kabul eden herkese de oturum izni verileceğini ifade ediyor.

El Salvador'un hamlesi, Bitcoin'i 52 bin dolara yükseltti

El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi haline getirmesi, popüler kripto para birimini daha da değerlendirdi. Gece saatlerinde yükseliş trendini sertleştiren Bitcoin, 52 bin 853 dolara iğne attı. Saat 09:38 itibarıyla 52 bin 673 dolardan işlem gören Bitcoin, bu yükselişle son yirmi dört saatte yüzde 1,71 oranında değerlenmiş durumda. Kripto para biriminin son bir haftadaki değerleme oranı ise yüzde 11,82.

El Salvador tarafından alınan karar, Bitcoin'in değerini fiyat olarak pek de etkilemeyecek. Zira El Salvador'un ekonomi büyüklüğü, 26 milyar dolar seviyelerinde. Ancak bu tür bir karar, Bitcoin'i uzun vadede bambaşka bir noktaya taşıyabilir. Çünkü bu kararın çeşitli ülkelerde de benimsenmesi bekleniyor. Bu da Bitcoin'e duyulan güveni artırabilir. Eğer bir de El Salvador gibi ada ülkelerinde ekonomik toparlanma görülürse, işte o zaman küresel finansal düzende çok büyük değişimler yaşanabilir.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.