Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’deki Bitcoin ATM’lerinin yasaklandığını açıkladı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi konumundaki Bitcoin’e yönelik, kara para aklama gibi konulardan dolayı sürekli önlemler alınıyordu. Türkiye’de de bu konularda adımlar atıldığını ve bazı önlemler alındığını görmüşütk. Bunlar arasında transfer limitleri, SPK onayı gibi önlemler vardı.

Bitcoin’in popülerleşmesinin ardından dünyanın dört bir yanında Bitcoin ATM’leri de yaygınlaşmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıllar içinde İstanbul başta olmak üzere ülkemizde 100’ün üzerinde ATM’nin açıldığını görmüştük. Ancak gelen yeni açıklamalar, bu konuda da önlem alındığını gösterdi.

Bitcoin ATM’leri yasaklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris’te katıldığı bir konferansta açıklamalarda bulundu. Şimşek, aynı zamanda bu açıklamalarını resmî sosyal medya hesabı üzerinden de yaptı. Bakan, kripto varlıkların oluşturduğu risklere dikkat çekerek Türkiye’de kripto ATM’lerinin tamamen yasaklandığını ifade etti. Yani artık Türkiye’de Bitcoin ATM’si dönemi kapandı.

Şimşek, terör finansmanı, kara para aklama gibi konularda risklerin çok yüksek olduğunu belirterek bu tarz bir kararın alındığını açıkladı. Bu da ülkemizde bulunan Bitcoin ATM’lerinin artık kullanılamayacağı anlamına geliyor. Şimşek’e göre kripto varlıklarda göre işlemler saniyeler içinde gerçekleşebiliyor, kimliklerin gizlenmesine imkân veriliyor.