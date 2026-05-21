Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Kripto Para Haberleri ve İçerikleri

Bakan Açıkladı: Türkiye’deki Bitcoin ATM’leri Yasaklandı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’deki Bitcoin ATM’lerinin yasaklandığını açıkladı.

Bakan Açıkladı: Türkiye’deki Bitcoin ATM’leri Yasaklandı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük kripto para birimi konumundaki Bitcoin’e yönelik, kara para aklama gibi konulardan dolayı sürekli önlemler alınıyordu. Türkiye’de de bu konularda adımlar atıldığını ve bazı önlemler alındığını görmüşütk. Bunlar arasında transfer limitleri, SPK onayı gibi önlemler vardı.

Bitcoin’in popülerleşmesinin ardından dünyanın dört bir yanında Bitcoin ATM’leri de yaygınlaşmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıllar içinde İstanbul başta olmak üzere ülkemizde 100’ün üzerinde ATM’nin açıldığını görmüştük. Ancak gelen yeni açıklamalar, bu konuda da önlem alındığını gösterdi.

İçerikten Görseller

Bakan Açıkladı: Türkiye’deki Bitcoin ATM’leri Yasaklandı!
bitoc1

Bitcoin ATM’leri yasaklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris’te katıldığı bir konferansta açıklamalarda bulundu. Şimşek, aynı zamanda bu açıklamalarını resmî sosyal medya hesabı üzerinden de yaptı. Bakan, kripto varlıkların oluşturduğu risklere dikkat çekerek Türkiye’de kripto ATM’lerinin tamamen yasaklandığını ifade etti. Yani artık Türkiye’de Bitcoin ATM’si dönemi kapandı.

bitoc1

Şimşek, terör finansmanı, kara para aklama gibi konularda risklerin çok yüksek olduğunu belirterek bu tarz bir kararın alındığını açıkladı. Bu da ülkemizde bulunan Bitcoin ATM’lerinin artık kullanılamayacağı anlamına geliyor. Şimşek’e göre kripto varlıklarda göre işlemler saniyeler içinde gerçekleşebiliyor, kimliklerin gizlenmesine imkân veriliyor.

Kripto Para

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com