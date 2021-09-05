Önemli bir stratejistin yeni açıklamasına göre Bitcoin’in uzun vadede tırmanması beklenen değer hâlâ 100 bin dolar. İfadelere göre kripto paraların atasının kaderi, ‘fiat’ paralarla aynı olacak ve Bitcoin; küresel finansal sistemdeki yerini alacak.

Kripto paraların bu sene ana akıma dahil olmasından sonra ilgilenen de, ilgilenmeyen de bu paraların akıbeti hakkında birkaç duyum almıştır. Bu duyumlardan bazıları yükselişe, bazıları düşüşe işaret ediyor. Şimdi bahsedeceğimiz açıklama ise spesifik olarak Bitcoin’in uzun vadede çok yüksek seviyeleri göreceğini iddia ediyor.

Bloomberg’den üst düzey bir stratejist, Bitcoin’in geleceği konuma dair bir tahminde bulundu. Daha önce JPMorgan analistleri, kripto paralardaki hızlı yükselişlerin gerçekçi olmadığından bahsetmişti. Yeni açıklama ise Bitcoin için uzun vadeli hedefin hâlâ 100 bin dolar olduğunu iddia etti.

Bitcoin, dolar ve euroyla aynı ligde oynamaya gidiyor

Bloomberg’den Mike McGlone, ilk kripto para olan Bitcoin’in küresel bir rezerv varlık haline gelme yolunda hızla ilerlediğini tekrar vurguladı. Bitcoin ve Ethereum’un yaz boyunca yaşanan %50 civarında düzeltmelerden sağ çıktığına dikkat çeken McGlone; Ethereum’un 5 bin dolar ve Bitcoin’in 100 bin doları göreceğini ifade etti.

Bitcoin’in 6 haneli değerleri ulaşacağı iddiası yeni değil. Ancak Mike McGlone’un “Başkan Richard Nixon'ın 1971'de doların altın fiyatını değiştirmesinden bu yana dolar, önde gelen rakiplerine karşı %300'den fazla yükseldi.” ifadelerini kullandığı açıklaması, Bitcoin’i küresel finansal sistemin bir parçası olmaya yaklaştırdı. Açıklamalara göre Bitcoin, düşe kalka uzun vadede yükselmeye devam edecek; en yakın çocuğu Ethereum da öyle. Bitcoin ve Ethereum’a bağlı altcoinler de bu yükselmelerden nasibini alacak. Bitcoin’in şu anki fiyatı 50 bin dolar civarlarında. Yani bir bu kadar daha yolu var. Ancak çoğu tahmine göre 100 bin dolara ulaşmak için 10 yıl kadar daha gerekmeyecek.

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