Yıllar içerisinde fiyatlarında gözlemlenen büyük inişler ve çıkışlar Bitcoin yatırımcılarının hep tetikte kalmasına sebep oluyor. 2024 yılına büyük umutlarla giren yatırımcılar okumaya devam etsin. Çünkü bu içerikte 2024 yılının fiyat tahminlerinden bahsedeceğiz.

Şu anda (11 Mart 2024) Bitcoin’in fiyatı $71.235,40 seviyesinde seyrediyor. Bitcoin fiyatlarında yaşanılan sert düşüşlerden sonra umudunu kaybeden yatırımcılar için 2024 yılı umutların yeniden yeşereceği bir yıl olarak kendini göstermeye devam ediyor.

70.000 doları geçen Bitcoin, yeni bir en yüksek fiyat seviyesine (ATH) ulaşmayı başardı. Peki analistler bu konuda neler söylüyor?

2024 yılı Bitcoin’de büyük gelişmeler görülecek bir yıl olarak öne çıkıyor.

Nisan 2024’te gerçekleşecek yarılanma ve ETF’lerin onaylanması sebebiyle piyasada zaten olumlu bir bekleyiş görülmekteydi. Bu konu hakkındaki içeriğimizi okuyabilirsiniz:

Analistler fiyatlar konusunda umutlu.

Cane Island Alternative Advisors’ın kurucusu Timothy Peterson, Bitcoin’in 100.000 doları aşacağını belirtiyor. Bu durumun spot Bitcoin ETF’lerinde artan talebin arz şoku yaratmasından kaynaklanacağını da ekliyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Beyhan Yaslıdağ, yarılanma (halving) sebebiyle arzdaki düşüşün fiyatlarda yükselişe sebep olacağını belirtiyor. Ayrıca 2024 yılı sonu için kötümser senaryoya göre 75.000 dolar, iyimser senaryoya göreyse 100.000 dolar seviyelerinin görülmesinin beklendiğini belirtiyor.

“Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı Robert Kiyosaki’nin öngörüsüyse 300.000 dolar!

Robert Kiyosaki, yapmış olduğu paylaşımda “Bitcoin yanıyor. Yapabileceğiniz en büyük hata, ertelemektir. Yalnızca $500 karşılığında bile olsa başlamak önemlidir. Sonraki durak, 2024'te Bitcoin başına 300.000 dolar.” diyerek, geç kalmadan yatırıma başlanması gerektiğini önerdi.

Başka bir görüşse Bitcoin’in 150.000 dolar seviyesinde yılı kapatacağına yönelik.

Fundstrat’ten Tom Lee, Bitcoin’in Z kuşağının da oldukça ilgisini çekmeyi başladığını ekleyerek, yıl sonunda 150.000 dolar seviyelerine ulaşacağını belirtiyor.

Özetle, çeşitli analistlerin yorumlarına baktığımızda Bitcoin’in fiyatı hakkında olumlu görüşlerin hâkim olduğunu görüyoruz. Bu durum kripto para yatırımcılarını oldukça mutlu ederek 2024 yılı ve sonrasında piyasada daha da iyimser görüşlerin kendini göstereceğini gösteriyor.

Tabii ki her zaman kendi araştırmanızı yapmanız ve bir yatırım kararı almadan önce ilgili yatırım aracıyla alakalı diğer faktörleri de göz önünde bulundurmanız en iyisi olacaktır. Belirttiğimiz ifadelerin hiçbirinin yatırım tavsiyesi anlamına gelmediğini de bir kez daha hatırlatmış olalım ve içeriğimizi noktalayalım.

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