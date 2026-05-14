Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Kripto Para Haberleri ve İçerikleri

Claude ile Gelen Servet: 13 Yıllık Bitcoin Cüzdanının Kilidini Yapay Zekâ Çözdü

Bir kullanıcı 10 yılı aşkın süredir sahip olduğu 5 BTC'nin bulunduğu cüzdanın şifresini Claude sayesinde çözdü.

Claude ile Gelen Servet: 13 Yıllık Bitcoin Cüzdanının Kilidini Yapay Zekâ Çözdü
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Her şey @cprkrn kullanıcı adına sahip bir kişinin 2013 yılında üniversite öğrencisiyken bir Starbucks şubesinde LocalBitcoins aracılığıyla nakit ödeme yaparak Bitcoin almasıyla başladı.

O dönem tanesi yaklaşık 200 dolar olan Bitcoinlerden 5 adet satın alan kullanıcı, blockchain.info üzerinde bir cüzdan oluşturdu ancak oluşturduğu üç bileşenli şifrenin son parçasını bir türlü hatırlayamadı. Kendi deyimiyle bu durumu "zorunlu bir bekleyiş" olarak gören kullanıcı, varlıklarının değerinin 100 bin doları geçeceği güne kadar beklemeye karar verdi.

İçerikten Görseller

Claude ile Gelen Servet: 13 Yıllık Bitcoin Cüzdanının Kilidini Yapay Zekâ Çözdü
2

Şifre için her yeri arayıp taradı

2

Kullanıcı, 2023 yılına gelindiğinde hâlâ hesabına erişemediğini ve "trilyonlarca şifre kombinasyonu" denemesine rağmen başarısız olduğunu sosyal medya üzerinden paylaştı.

Son bir umutla ailesinin evindeki depoya giren kullanıcı, üniversite yıllarından kalma not defterlerini buldu ve buradaki karalamaları, şifre benzeri ibareleri Anthropic’in Claude modeline yüklemeye başladı. Claude’un bu verileri işlemesi sonucu ilk cüzdanın kilidi açıldı ancak asıl büyük varlık olan 5 BTC hâlâ başka bir cüzdanda kilitliydi.

Ertesi sabah üniversite yıllarından kalan son dizüstü bilgisayarını kurcalayan kullanıcı, buradaki eski dosyaları olduğu gibi Claude’a aktardı. Yapay zekâ modeli, dosyalar arasındaki bağlantıları kurarak eski bir cüzdan dosyasını tespit etti. Daha da önemlisi, bir önceki seferde not defterlerinden elde edilen anahtar kelimelerle bu dosya arasında mantıksal bir bağ kurarak cüzdanın şifresini çözmeyi başardı. Sonuç olarak 2013'te 200 dolara alınan ve kurtarıldığı an değeri yaklaşık 395.000 dolar olan 5 Bitcoin tekrar sahibinin kontrolüne geçti.

Kripto Para Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Spotify'dan Harika Özellik: İlk Dinlediğiniz Şarkı, En Çok Dinlediğiniz Sanatçı ve Dahasını Görebilirsiniz!

Spotify'dan Harika Özellik: İlk Dinlediğiniz Şarkı, En Çok Dinlediğiniz Sanatçı ve Dahasını Görebilirsiniz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com