Bir kullanıcı 10 yılı aşkın süredir sahip olduğu 5 BTC'nin bulunduğu cüzdanın şifresini Claude sayesinde çözdü.

Her şey @cprkrn kullanıcı adına sahip bir kişinin 2013 yılında üniversite öğrencisiyken bir Starbucks şubesinde LocalBitcoins aracılığıyla nakit ödeme yaparak Bitcoin almasıyla başladı.

O dönem tanesi yaklaşık 200 dolar olan Bitcoinlerden 5 adet satın alan kullanıcı, blockchain.info üzerinde bir cüzdan oluşturdu ancak oluşturduğu üç bileşenli şifrenin son parçasını bir türlü hatırlayamadı. Kendi deyimiyle bu durumu "zorunlu bir bekleyiş" olarak gören kullanıcı, varlıklarının değerinin 100 bin doları geçeceği güne kadar beklemeye karar verdi.

Şifre için her yeri arayıp taradı

Kullanıcı, 2023 yılına gelindiğinde hâlâ hesabına erişemediğini ve "trilyonlarca şifre kombinasyonu" denemesine rağmen başarısız olduğunu sosyal medya üzerinden paylaştı.

Son bir umutla ailesinin evindeki depoya giren kullanıcı, üniversite yıllarından kalma not defterlerini buldu ve buradaki karalamaları, şifre benzeri ibareleri Anthropic’in Claude modeline yüklemeye başladı. Claude’un bu verileri işlemesi sonucu ilk cüzdanın kilidi açıldı ancak asıl büyük varlık olan 5 BTC hâlâ başka bir cüzdanda kilitliydi.

Ertesi sabah üniversite yıllarından kalan son dizüstü bilgisayarını kurcalayan kullanıcı, buradaki eski dosyaları olduğu gibi Claude’a aktardı. Yapay zekâ modeli, dosyalar arasındaki bağlantıları kurarak eski bir cüzdan dosyasını tespit etti. Daha da önemlisi, bir önceki seferde not defterlerinden elde edilen anahtar kelimelerle bu dosya arasında mantıksal bir bağ kurarak cüzdanın şifresini çözmeyi başardı. Sonuç olarak 2013'te 200 dolara alınan ve kurtarıldığı an değeri yaklaşık 395.000 dolar olan 5 Bitcoin tekrar sahibinin kontrolüne geçti.