Bitcoin, Tekrardan 40 Bin Doların Üzerine Çıktı

Lider kripto para birimi Bitcoin, yaklaşık 1 aylık aranın ardından gün içerisinde tekrardan 40 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bitcoin'in yeniden yükselişe geçmesi, "Yeni bir zirve mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Geçtiğimiz ekim ayının başlarında 10.400 dolar seviyesine kadar gerileyen ve ardından uzun yükseliş serüvenine başlayan Bitcoin, ocak ayının ortalarına kadar hız kesmeden yoluna devam etmiş, 42 bin dolar seviyesine kadar yükselmişti. Bu hızlı yükselişin ardından bir düzeltme sürecine giren dijital para birimi, son haftalarda 30-35 bin dolar arasında işlem görüyordu.

Piyasanın tekrar hareketlenmesiyle son birkaç gündür fiyatı yükselen Bitcoin, gün içerisinde tekrardan 40 bin dolar seviyesini aştı ve bu yazının yazıldığı tarih itibarıyla 40 bin 400 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bitcoin'in bu hızlı yükselişi, sosyal medyada da dikkat çekmeyi başardı.

Dijital paraların birleşik piyasa değeri 1,2 trilyon doları aştı:

CoinGecko'dan alınan verilere göre piyasada işlem gören 6 binden fazla dijital para biriminin birleşik piyasa değeri 1,2 trilyon doları aştı. Listenin başında 751 milyar 454 milyon 777 dolarlık değeriyle Bitcoin yer alırken, hemen altında ise 195 milyar 565 milyon 817 dolarlık piyasa değerine sahip olan Ethereum bulunuyor. Ethereum, bu sıralar 1.700 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Son dönemlerde Elon Musk'ın tweetleriyle popülerliğini bir hayli artıran Dogecoin'deki yükseliş de devam ediyor. Güne 0,0467 dolar seviyesinden başlayan ve gün içerisinde %11'lik yükseliş yaşayan popüler kripto para, şu anda 0,052 dolar seviyesinden alınıp satılıyor.

Kripto para topluluğu, Bitcoin'in tekrardan 40 bin doların üzerine çıkmasını heyecanla karşılarken analistler ise yeni bir zirvenin gelebileceğini düşünüyor. Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 42 bin doları aşıp yeni bir zirve yapıp yapmayacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.