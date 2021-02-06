Geçtiğimiz günlerde bir süre Twitter'a ara verdiğini açıklamasının ardından bu sözünü 2 gün gibi kısa sürede bozarak çok sevdiği Twitter alemine hızlı bir giriş yapan Musk, kripto para camiasını karıştırmayı başarmıştı. Musk şimdi de geleceğin para birimini aradığı bir anket yapıyor ancak seçenekler oldukça kısıtlı.

Elon Musk her zaman olduğu gibi Twitter'da yine oldukça aktif bir dönemden geçiyor. Geçtiğimiz haftalarda Gamestop hisselerinn fırlaması olayında da Twitter'da aktif rol oynayan Musk, son günlerde de kafayı Dogecoin'e takmış durumda.

Arka arkaya yaptığı paylaşımlarla Dogecoin'in değerinde ani artışlar yaşanmasına sebep olan Musk aynı zamanda Dogecoin'i 'halkın kripto parası' gibi eğlenceli tanımlarla da gündemde tutmaya devam ediyor. Musk'ın Dogecoin için attığı son adım ise 'geleceğin para birimi' anketi yapmak oldu.

Ankette seçenekler kısıtlı, dolar ve euro gibi para birimlerine ankette yer yok:

Anket tweet'ini göremiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Elon Musk bugün Twitter'da paylaştığı bir anketle takıpçilerine geleceğin para biriminin ne olacağını sordu. Kullanıcıların ise geleceğin para birimi olacağına karar vermek üzere iki seçeneği var; Dogecoin ve diğer tüm kripto paralar. Anketi şu an için büyük bir farkla Dogecoin önde götürüyor.

Tabii ki Musk'ın bu anketi sonrası onu piyasalarla ve insanların kaderiyle oynamakla suçlayanlardan, teşekkür edenlere kadar kalabalık bir grup tepkilerini vermekte gecikmemiş. Ancak gelen tüm yanıtlar arasında gözlerden kaçmayan detay, Dogecoin destekçilerinin de sürekli artmaya başlamış olması.

Musk'ın Dogecoin ile derdi ne, neden bu tür paylaşımlar yapıyor, hakkında pek çok tahmin ve iddia tabii ki var. Ancak sonuç itibariyle bu iddiaların ve yorumların hiçbiri umrunda değil gibi görünüyor çünkü Musk daha çok 'aklına eseni yapıyor' gibi duruyor.

Elon Musk'ın anketine Twitter'da gelen bazı tepkiler:

'Sarhoşken insanları değersiz para birimlerine yönlendirmeyi bırak. İnsanlar 'Mr. Moneybags' komik bulduğu için çok para kaybedecek. Üstelik bu tüm pazar için de kötü'

'Dogecoin geleceğin para birimi ve hepimiz bunu biliyoruz'