Bitcoin, dün başladığı ani yükselişle birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto para birimi, şu anda 67 bin dolar seviyesini görmeyi başardı. Bitcoin'in bu yükselişi, elbette sosyal medyanın ana gündemi oldu.

Kripto para piyasasının söz sahibi olan Bitcoin, 14 Nisan tarihinde 64 bin 854 doları görerek kendisi için yeni bir rekora imza atmıştı. Fakat bu rekorun ardından günlerce dalgalanmalar yaşamış, ardından sert bir düşüşle 28 bin seviyesine kadar çekilmişti. Bu seviyelerde bir süre takılan Bitcoin, 21 Temmuz’da birkaç gün sürecek sert bir yükseliş yapmış, tekrar dalgalı bir şekilde ilerleyerek 51 bin seviyelerine yeniden ulaşmıştı.

Bitcoin’in 28 binden 51 bine olan bu macerasının ardından yeniden sert bir düşüş yaşandı ve 7 Eylül’de bir gün içinde 42 bin dolara kadar çekildi. ilerleyen günlerde 39 bin dolar seviyesine kadar dolaşıp bir süre de buralarda takılan kripto para birimi, 30 Eylül’de bir yükseliş trendine giriş yaptı ve en sonunda bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin, bu yazıyı yazdığımız an itibarıyla 67 bin dolar seviyesini gördü.

Sosyal medyanın gündemi Bitcoin:

Elbette Bitcoin’in bu rekoru, dünya çapında kripto para yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Korku ve açgözlülük endeksi 100 puan üzerinden 82’ye ulaştı. Bitcoin’in yükselmesiyle daha önce Bitcoin’ini satanlar pişman oldu, elinde tutanlarınsa yüzünde güller açtı. Bitcoin’in hızlı yükselişi, sosyal medyada bir numaralı gündem oldu. Bizler de pişmanlık ya da mutluluk yaşayıp tepkilerini dile getiren bazı sosyal medya kullanıcılarının bazı paylaşımlarını sizler için derledik.

Bitcoin’ini bozan yatırımcılar anlık:

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