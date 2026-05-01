15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı ResmÎ Gazete’de Yayımlandı: Oyun Platformları da Kapsama Alındı

Türkiye’de sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirildi. 15 yaş altı için yasak içeren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

Deniz Şen Deniz Şen /

15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kullanımını sınırlayan ve çeşitli kurallar getiren yasa, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenleme, çocukların dijital ortamlarda daha güvenli şekilde yer almasını hedeflerken, sosyal medya platformlarına da önemli sorumluluklar yüklüyor.

Yeni kanunla birlikte sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunması yasaklandı.

Bu kuralın uygulanabilmesi için platformların yaş doğrulama sistemleri kurması zorunlu hale getirildi. Düzenleme sadece yasak getirmekle sınırlı değil. 15 yaşını doldurmuş çocuklar için daha güvenli ve yaşa uygun içeriklerin sunulacağı “ayrıştırılmış hizmet” modeli de zorunlu hale getirildi. Sosyal ağ sağlayıcı, açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak. Ebeveyn kontrol araçları ise hesap ayarlarının kontrol edilmesine, satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi ücrete dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına tabi kılınmasına ve kullanım süresinin izlenmesi ve bu sürenin sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmaları içerecek.

Düzenleme sadece sosyal medyayla sınırlı değil.

Oyun platformları da yasa kapsamına dahil edilirken, yüksek kullanıcı sayısına sahip platformlara Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. Buna göre, oyun platformu usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak ancak derecelendirilmeyen oyunları en yüksek yaş kriterine göre derecelendirmek kaydıyla sunabilecek. Oyun platformu içerik veya yer sağlayıcı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen içerikleri çıkarmakla yükümlü olacak.

