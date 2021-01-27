Biyolojik Olarak Çözünebilen Yeni Bir Ekran Geliştirildi

Alman bilim insanları, tamamen biyolojik malzemelerden oluşan ve kullanımdan sonra elektronik atık yerine kompostlanabilir bir bileşene dönüşen biyolojik ekran geliştirdi.

Elektronik atıklar, bileşenlerinde bulunduğu toksik maddeler sebebiyle çevreye en çok zarar veren atıklardan birisi olarak görülüyor. Teknoloji hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ettikçe bu sorunun yakın zamanda çözülmesi pek olası gözükmüyor, ancak bilim insanları elektronik üzerinde biyolojik malzemeler kullanarak bu toksik maddelerin salınımını en aza indirgeyecek çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Almanya Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'nden (KIT) bilim adamları, biyolojik olarak geri dönüştürülebilirliği kanıtlanmış ekran üretmeyi başaran ilk kişiler oldu. Bilim insanlarının üretmiş olduğu bu ekranlar, kullanımdan sonra atık olarak hurdaya değil, kompostlanabilir biyolojik bileşenlere dönüşüyor.

Hem çevre dostu, hem de daha düşük güç tüketimine sahip

Biyolojik ekranın işleyişi, organik malzeme olarak adlandırılan elektrokromik malzemesine dayanıyor. Elektrokromik üzerine voltaj uygulandığı zaman, ışık emilimi ve ekranın rengi değişmeye başlıyor. Elektrokromik ekranlar, bugün piyasada bolca gördüğümüz LED ve LCD ekranlara kıyasla daha düşük güç tüketimine ve daha basit bir mimari yapıya sahip.

Biyolojik ekrana aktarılan görüntüler, püskürtmeli mürekkep sistemi kullanılarak sağlanıyor ve ekranda kullanılan her şey, biyolojik ve doğaya uyumlu malzemelerden oluşuyor. Üzerinde bulunan jelatin sayesinde de mürekkebin sızdırılması gibi bir problem ortadan kaldırılmış oluyor.

Araştırmanın baş yazarlarından Manuel Pietsch, biyolojik ekranla ilgili şu sözleri dile getirdi; "Dünyaya ilk defa biyolojik bileşenlerle kompostlanabilir bir ekran üretmenin mümkün olduğunu gösterdik. Biyolojik ekran, elektronik hurdaların çevresel etkilerini en aza indirmeye veya tamamen önlemeye yardımcı olabilir."

Biyolojik ekranların yaşam döngüsü, diğer ekranlara kıyasla biraz kısa

Bilim insanları, biyolojik ekranın kısa yaşam döngüsüne sahip olduğunu bu yüzden de sadece kısıtlı sektörlerde kullanılabileceğini söylüyor. Tıp ve ambalaj da bu sektörlerin başında geliyor. Doğrudan ele monte edilebilen bu ekran, tıbbi teşhislerde kolay ve çevre dostu bir şekilde kullanılabiliyor. Tek seferlik kullanılabilen ekranlar, aynı zamanda ambalaj sektöründe ürünlerin kalite kontrollerinin sağlanması için de kullanılabilir bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.