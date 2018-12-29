Black Mirror'ın yeni filmi Bandersnatch'in sırlarla dolu dünyası ortaya çıkıyor.

Netflix Türkiye'de dün itibariyle izlenebilir duruma gelen Black Mirror: Bandersnatch'e olan ilgi her saniye büyüyor. Twitter'da ise #bandersnatch hashtag'i adeta yıkılır duruma geldi. Dikkatli izleyicilerin ortaya çıkardığına göre filmin "otobüs sahnesi"nde müzik çalması gereken bir yerde "çağrı/arama sesi" çalıyor. Bu sesi bazı yazılımlar ile deşifre edilen kullanıcılar, bu QR koduna ulaşmış.

QR kodunun aktardığı siteye erişim sağlayan kullanıcılar gözlerine inanamadı zirâ QR kodu, Black Mirror: Bandersnatch filminde yer alan oyunların olduğu TuckerSoft'un (filmdeki oyun şirketi) internet sitesine yönlendiriyor. Bandersnatch, Metl Hedd, Roachbusters ve daha birçok oyunun yer aldığı TuckerSoft'un internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Oyunlar hakkında detaylar verilen sitede aynı zamanda TuckerSoft'un çalışan ilânı da bulunuyor. Oldukça hoş bir detay olan site, 1984 yılında geçen oyun şirketi TuckerSoft'un havasını kullanıcılara birebir yansıtıyor. Site içerisinde Bandersnatch oyununun sayfasına girdiğinizde karşınıza çıkan "Play Now" butonu, sizi Bandersnatch'in Netflix sayfasına aktarıyor.