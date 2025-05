Netflix, sizin seçimlerinize göre hikâye akışı ilerleyen Black Mirror filmi Bandersnatch'i tamamen platformdan kaldırıyor. Bu hamle, interaktif yapımların artık pek ilgi görmemesinin ardından geliyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte son yıllarda “interaktif” dizi & filmler çıkmaya başlamıştı. Öyle ki Netflix imzalı Black Mirror filmi Bandersnatch bunun en iyi örneğiydi. Emmy ödüllü yapımın hikâyesi, izleyicilerin seçimlerine göre ilerliyordu. Maalesef bu yaklaşım kulağa çok ilginç gelse de çok fazla insanın ilgisini çekemedi.

Öyle ki yavaş yavaş bu tarz içeriklerin sayısı iyice azaldı. Günümüzde böyle film veya diziler neredeyse hiç görmüyoruz. Şimdi gelen haberler ise bu kategoride hayatta kalan son yapımlardan olan Bandersnatch’e de veda edeceğimizi gösteriyor.

Bandersnatch, 12 Mayıs’ta Netflix’ten kaldırılacak

What’s On Netflix tarafından fark edilen bilgilere göre Netflix, 12 Mayıs Pazartesi günü Black Mirror: Bandersnatch filmini platformdan temelli kaldırmayı düşünüyor. Bu hamle, interaktif yapımın yayımlanmasının üzerinden 7 yıl geçmesinin ardından geliyor. Bandersnatch, 2017’de çıkan Puss in Book: Trapped in an Epic Tale’in ardından Netflix’in 2. interaktif yapımı olmuştu.

Bandersnatch’in kaldırılmasının ardından Netflix’in interaktif film&dizi kütüphanesi tamamen yok olacak. İlk başlarda 4 civarı yapım vardı ancak hepsi tek tek kaldırılıyordu. Sadece Bandersnatch ile 2020’de çıkan Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy isimli dizi kalmıştı. Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy’nin de 12 Mayıs’ta kaldırılacağı bildirildi.

“Bu tarz yapımların devri geçti”

Bu kararın, interaktif yapımlar çok fazla ilgi görmediği için alındığını düşünebiliriz. Ancak yine de tamamen platformdan kaldırmak kulağa ilginç geliyor olabilir. Geçen yıl bir Netflix yöneticisi, konuya ilişkin açıklamasında bu tarz yapımların amacına hizmet ettiğini ve devrinin geçtiğini söylerken farklı alanlardaki teknolojik çabalarını kısıtladığını da eklemişti. Yani interaktif film teknolojisi, şirketin farklı alanlara odaklanmasının önüne geçiyordu.

David Slade tarafından yönetilen ve Charlie Booker tarafından yazılan Bandersnatch, bir fantezi romanını oyun olarak uyarlayan bir yazılımcının yaşadıklarını ve gerçeği sorgulamaya başlamasını konu ediniyordu. Yapımda size seçimler sunuluyor, hikâye akışı buna göre ilerliyordu. Eğer hâlâ deneyimleyem Bandersnatch’i izlemek için 12 Mayıs’a kadar süreniz var.