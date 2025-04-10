Netflix, Black Mirror'ın bugün çıkış yapan yeni sezonundan esinlenerek geliştirilen Thronglets isimli bir oyunu platforma ekledi.

Netflix üzerinden izlenebilir olan son zamanların en başarılı bilim kurgu dizilerinden Black Mirror’ın yeni sezonu, bugün itibarıyla platform üzerinden yayımlandı. Yine bizi korkutucu teknolojik olaylarla karşı karşıya bırakacak sezonun gelişine Netflix’ten ilginç bir hamle de geldi.

Şirket, hâlihazırda birçok mobil oyuna erişim sunan platforma “Thronglets” ismi verilen bir oyun ekledi. Bu oyun, Black Mirror’dan esinlenerek geliştirildi.

Sezonun 7. Bölümünden esinlenerek oluşturuldu

Oyun, dizinin yeni sezonunun 7. bölümü “Plaything”den esinleniyor. İnteraktif film Bandersnatch ile aynı evrende geçen bu bölümde, sürekli evrilen küçük tatlı canlıları içeren bir video oyunu yer alıyor. İşte Thronglets de ondan esinlenen biraz da ürkütücü olan bir yapım.

Oyun, Night School ismi verilen şirket tarafından geliştirildi. Yapımda Thronglets ismi verilen küçük canlılara bakmanız, onları yetiştirmeniz ve gelişmelerini sağlamanız gerekiyor. Netflix oyunun dijital şeyleri yetiştirmekten ziyade insan doğasının derinliklerini ve dijital bağımlılıklarımızın sonuçlarını keşfetmeye yönelik olduğunu belirtmiş.

Thronglets, Netflix’in diğer oyunları gibi aboneler için tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. iOS ve Android üzerinden deneyimlemeniz mümkün.