Netflix uygulamasının iOS ve tvOS sürümlerine yepyeni özellikler geliyor. Henüz kısıtlı bir kullanıcı kitlesine açılan yeni özellikler, Netflix deneyimini daha iyi bir hâle getirecek.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix'ten dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, tvOS ile iOS uygulamasına bir dizi yeni tasarım özelliği getireceğini açıkladı. Henüz test kapsamında olan ve bazı kullanıcılara sunulan yeni özellikler, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor.

Netflix tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda uygulamanın tvOS sürümüne 4, iOS sürümüne ise 2 yeni özelliğin geleceğini görüyoruz. Bu yeni özellikler, Netflix'in daha kullanıcı odaklı olmasını sağlayacak.

Netflix'e gelecek yeni tasarım özellikleri şöyle:

Netflix'in tvOS uygulamasına gelecek ilk yeni özellik, içeriklerle ilgili bilgilerin ön plana çıkarılması olacak. Bu bağlamda; "Emmy Ödülü Sahibi" gibi ibareler, artık daha belirgin gösterilecek. Ayrıca artık Arama ve Listem kısayolları sayfanın en üstüne yerleştirilecek. Ana sayfa önerilerini kişinin ruh hâline duyarlı hâle getirecek Netflix, genel arayüzü de temiz ve modern bir hâle kavuşturacak.

Netflix'in iOS sürümündeki yenilikler ise uygulamanın çehresini değiştirecek. Zira kullanıcılar, artık TikTok benzeri bir ana sayfa görecekler. Ayrıca iPhone'larda yapılacak dizi ve film aramalarında üretken yapay zekâdan yardım alınabilecek. Mesela kullanıcı, "Komik ve eğlenceli bir dizi istiyorum." diyecek, üretken yapay zekâ da buna uygun dizileri listeleyecek.

Netflix, yeni özelliklerin ne zaman küresel çapta kullanılabilir olacağına ilişkin bir şey söylemedi. Ayrıca Android sürüm için nasıl bir çalışma içerisinde olunduğu da şimdilik belirsiz.