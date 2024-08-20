Daha bugün oyunseverlerle buluşan Black Myth: Wukong, saatler içerisinde 1,2 milyon anlık oyuncu sayısına ulaşarak Palworld'ün rekorunu kırdı ve PUBG'den sonra tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısına sahip 2. oyunu oldu.

Bugün itibarıyla çıkış yapan Black Myth: Wukong, çıkar çıkmaz Steam'de rekor oyuncu sayısına ulaştı. Çin mitolojisi temalı bir RPG oyunu olan yapım, şimdiden Palworld, Counter-Strike, Cyberpunk 2077, Elden Ring, Baldur's Gate 3 gibi yapımların en yüksek anlık oyuncu sayısı rekorlarını yerle bir etmiş durumda.

Black Myth: Wukong elbetteki yılın en çok merak edilen oyunlarından biriydi ancak Steam'de PUBG'den sonra tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaşması beklenen bir gelişme değildi. An itibarıyla SteamDB verilerine göre tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayıları şu şekilde:

Steam'de tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısı rekorları

PUBG - 3.257.248 Black Myth: Wukong - 2.138.142 Palworld - 2.101.867 Counter-Strike 2 - 1.818.773 Lost Ark - 1.325.305 Dota 2 - 1.295.114 Cyberpunk 2077 - 1.054.388 Elden Ring - 953.426 Banana - 917.272 New World - 913.634

PUBG, 3,2 milyonluk anlık oyuncu sayısı ile hala zirvede ve bu rekorun kolay kolay kırılamayacağı aşikar. Bununla birlikte çıktığı dönem oyun dünyasının bir numaralı gündemi olan Palworld'ün rekorunun dahi birkaç saatte kırılması, Black Myth: Wukong'un yılın en çok konuşulan oyunu olmaya aday olduğunu kanıtlıyor.