Bugün itibarıyla çıkış yapan Black Myth: Wukong, çıkar çıkmaz Steam'de rekor oyuncu sayısına ulaştı. Çin mitolojisi temalı bir RPG oyunu olan yapım, şimdiden Palworld, Counter-Strike, Cyberpunk 2077, Elden Ring, Baldur's Gate 3 gibi yapımların en yüksek anlık oyuncu sayısı rekorlarını yerle bir etmiş durumda.
Black Myth: Wukong elbetteki yılın en çok merak edilen oyunlarından biriydi ancak Steam'de PUBG'den sonra tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaşması beklenen bir gelişme değildi. An itibarıyla SteamDB verilerine göre tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayıları şu şekilde:
Steam'de tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısı rekorları
- PUBG - 3.257.248
- Black Myth: Wukong - 2.138.142
- Palworld - 2.101.867
- Counter-Strike 2 - 1.818.773
- Lost Ark - 1.325.305
- Dota 2 - 1.295.114
- Cyberpunk 2077 - 1.054.388
- Elden Ring - 953.426
- Banana - 917.272
- New World - 913.634
PUBG, 3,2 milyonluk anlık oyuncu sayısı ile hala zirvede ve bu rekorun kolay kolay kırılamayacağı aşikar. Bununla birlikte çıktığı dönem oyun dünyasının bir numaralı gündemi olan Palworld'ün rekorunun dahi birkaç saatte kırılması, Black Myth: Wukong'un yılın en çok konuşulan oyunu olmaya aday olduğunu kanıtlıyor.