BlacBerry, otonom ve internete bağlı araçlarda en güçlü üreticilerden biri haline gelmek için kendisini yeniden "icat etmeye" hazırlanıyor. Şirket, QNX platformuna 310 milyon dolardan fazla yatırım yapacağını açıkladı.

BlacBerry Limited'ın otomotiv odaklı bir birimi olan BlacBerry QNX, kendisine yapılacak olan yatırımla beraber ciddi bir büyümeye gidecek. Şirketin amacı, önümüzdeki on yıl içinde Kanada'da 800'den fazla yeni iş pozisyonu açmak ve bunları otomotiv ağırlıklı olarak doldurmak.

Şirket, şoförsüz ve yarı otonom araçlar için yeni otomatik kontrol sistemleri ile birlikte sürücü yardımı teknolojileri amaçlı yeni güvenlik sistemleri üzerinde çalışmayı hedefliyor. Bu da gelecekte tam otonom sürüş için önemli yeniliklerin gelebileceğinin habercisi konumunda.

BlackBerry QNX, aynı zamanda araçlar arasındaki iletişim konusunda da araştırmalar yapacak. Car to Car, ya da Vehicle to Vehicle (C2C veya V2V) teknolojileri ise şirketin öncelikleri arasında. Kanadalı üretici her ne kadar telefonla ilişkilendiriliyor olsa da bu tarz yatırımları birkaç senedir yapıyor. Gelecekte neler olacak hep birlikte göreceğiz.