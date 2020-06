Dünyanın dört bir yanında hayranları bulunan Güney Koreli pop müzik grubu Blackpink, BTS’in rekorundan 1 yıl sonra YouTube’un 24 saat içinde en çok izleneni olma rekorunu ele geçirdi.

Güney Kore, bundan yaklaşık 30-40 yıl kadar önce yaşadığı sıkıntılı dönemlerde kendine yeni bir kültür endüstrisi oluşturma kararı almıştı. Bu kararın bir sonucu olarak ülkede yepyeni bir müzik sektörü kurulmuştu. K-Pop grupları ise ülkenin yeni müzik kültürünü tüm dünyaya tanıttı ve adeta interneti ele geçirdi.

BTS grubunun YouTube izlenme rekoru, bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra kırıldı. Rekoru kıran ise yine bir başka K-pop grubu olan Blackpink oldu. Blackpink’in yeni videosu 80 milyondan fazla izlendi.

K-Pop internetin kralı olduğunu bir kez daha kanıtladı

K-Pop olarak adlandırılan bu tür, yayın içeriklerinden genel pazarlama yöntemlerine geleneksel müzik endüstrisinden daha farklı bir çizgide hareket etmesiyle biliniyor. Bu türün hayranları da sosyal medyada ve internette oldukça aktif olmalarıyla göze çarpıyor, genelde de kendilerine "ARMY (Ordu)" adını vererek organize hareket ediyorlar.

Blackpink, 82,4 milyon izlenmeyle 24 saat içinde en fazla izlenme rekorunu eline geçirdi. 26 Haziran’da yayınlanan klip, bu yazı hazırlanırken 120 milyondan fazla izlenme almıştı. Bu da Blackpink’in aynı zamanda 100 milyon izlenmeye en hızlı erişen sanatçı olabileceğini gösteriyor.

Pandemi nedeniyle insanların evlerinde zaman geçirmesi de hali hazırda aktif olan bu topluluğun klibi daha çok izleyebileceği anlamına geliyor. 24 saat içindeki izlenme sayılarında yaşanan bu artış da artık kliplerin “patlama yapması için” gereken izlenme sayılarının artması gerektiğini gösteriyor.

Blackpink’ten renkli şarkı

Blackpink’in How You Like That? şarkısına çektiği video klip oldukça renkli görüntülerle dolu. Diğer K-Pop kliplerinden de alıştığımız üzere oldukça parlak renklere, duvar kağıdı kalitesinde görüntülere ve genel olarak enerjik danslara sahip olan klip oldukça keyifli olmuş.

Yaklaşık 10 milyon kişinin olumlu yönde oy kullandığı klip şu anda trend videolar listesinde de 1 numarada yer alıyor. Koreli grubun YouTube’daki üye sayısı ise 39,2 milyonu bulmuş durumda. Yeni klibin bu sayıyı 40 milyona taşıyıp taşımayacağını ise zaman gösterecek.