YouTube Go, Play Store’da 500 Milyon İndirme Barajını Aştı

YouTube’un performans ve veri dostu uygulaması YouTube Go, Google Play Store üzerinde 500 milyon indirme barajını aşmayı başardı. Ancak uygulamayı diğer Go uygulamaları takip etmekte güçlük çekti.

Günümüzün en büyük video paylaşım platformu YouTube, geçtiğimiz yıllarda yeni bir uygulamaya kavuşmuştu. YouTube Go isimli bu uygulama sayesinde kullanıcılar, YouTube üzerinde yayınlanan videoları internet bağlantısı varken cihazlarına indirerek daha sonra bu videoları çevrimdışı olarak izleyebiliyorlardı.

Ancak uygulamanın tek getirisi bununla sınırlı değildi. YouTube Go, düşük performans gösteren akıllı telefon veya herhangi bir akıllı cihaz için oldukça uygundu. Uygulama, Android Go tabanlı olan birçok akıllı telefonda ön yüklü olarak geliyordu.

500 milyon indirmeyi geçti:

Günümüzde birçok cihazda bulunan YouTube Go, bugün Google Play Store üzerinde önemli bir adımı ardında bıraktı. YouTube Go, Play Store üzerinde 500 milyon indirme barajını geçmeyi başardı. YouTube Go, ön yüklü olarak gelen akıllı telefonların dışında diğer akıllı telefonlara da kullanıcılar tarafından istenerek indirildi.

YouTube Go’nun sunduğu avantajlar ele alındığında uygulamanın bu kadar fazla indirilmesi kolay bir şekilde açıklanabiliyor. Ancak Google’ın yayınladığı ve yine düşük performans gösteren cihazlar için geliştirilen diğer Go uygulamalarıysa YouTube Go’nun başarısının bir hayli gerisinde kalmış durumdalar.

Düşük performanslı cihazlar için yayınlanan Google Maps Go, Play Store üzerinde şu anda 100 milyondan fazla indirilmiş durumda. Bununla birlikte Google Asistant Go, yalnızca 50 milyon indirme sayısına ulaşmayı başardı. Öte yandan, Google’ın bir uygulaması indirme sayısında özellikle günümüz şartlarında inanılmaz artış yaşadı.

Uzaktan eğitimde kullanılan uygulamalardan birisi olan Google Classroom, 100 milyon indirme barajını aşmayı başardı. Bu uygulamanın çoğu cihazda ön yüklü olarak gelmiyor. Yani uygulama, 100 milyona yakın kullanıcı tarafından Play Store üzerinden elle yüklendi.