Blizzard, 2024 yılına ilişkin istatistikler yayımladı. Paylaşılan veriler, oldukça kafa karıştırıcıydı. Oyunseverler, yemeyip içmeyip oyun oynamışlar gibi görünüyor...

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Blizzard, 2024 yılına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalar ile küresel çapta oyuncuların, yıl boyunca Blizzard oyunlarına ne kadar ilgi gösterdikleri gün yüzüne çıkmış oldu.

World of Warcraft, Diablo ve Overwatch gibi ikonik oyunların arkasındaki ekip olan Blizzard, oldukça çarpıcı veriler açıklamış durumda. Hatta bu istatistiklerin bazı oyunlar için kapatma kararı alındığı bir dönemde gelmiş olması da oldukça dikkat çekici. Zira Blizzard tarafından yayımlanan oyunlar, oyuncular tarafından soluksuz oynanmış gibi görünüyor.

2024'te Blizzard oyunlarında geçirilen süre: 952 bin yıl!

Blizzard verilerine göre oyuncular, bu yıl toplamda 8,34 milyar saat boyunca Blizzard oyunları oynadılar. Bu da tam olarak 952 bin yıla denk geliyordu. Ayrıca oyuncular, Blizzard'ın oyun içi iletişim sistemlerini kullanarak 378 milyonun üzerinde mesaj gönderdiler. Her mesajı okumak için 5 saniyeye ihtiyaç duyacağımızı varsayan Blizzard, tüm mesajların okunması için 60 yıl gerektiğini söylüyor.

Blizzard, oyunlarıyla ilgili de bilgi sağladı. Mesela World of Warcraft'ta 2024 yılı boyunca 4,5 milyar "Nerubian" öldürüldü. Diablo'da ise 1,7 trilyondan fazla "iblis" öldürüldü. Şirket, Owerwatch içinse yeni "Clash" haritalarında 203 yıldan fazla zaman geçirildiğini açıkladı.