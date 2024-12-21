Ubisoft, "Captain Laserhawk: The G.A.M.E." isimli yeni bir oyun yayımladı. web3 tabanlı oyunu oynayabilmek için NFT satın almak gerekiyor.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Ubisoft, "Captain Laserhawk: The G.A.M.E." olarak isimlendirdiği yeni oyununu sessiz sedasız yayımladı. Peki şirket, neden yeni bir oyun için oldukça sessiz davrandı? Bu oyunun diğer Ubisoft oyunlarından farkı ne?

Ubisoft'un yeni oyunu, şirketin diğer yapımlarından oldukça farklı. Çünkü Captain Laserhawk: The G.A.M.E., bir web3 oyunu ve blockchain teknolojisine dayanıyor. Oyuna dahil olmak isteyen oyuncuların, 0,0038 ETH'den (yaklaşık 15 dolar) başlayan fiyatlarla satılan NFT'lerden satın almaları gerekecek.

Peki Captain Laserhawk: The G.A.M.E. nasıl bir oyun?

Ubisoft'un web3 tabanlı oyunu, Ubisoft'un Netflix için hazırladığı anime Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix'e dayanıyor. Firmanın sevilen oyun serilerinden Rayman'ı da kapsayan yapım, oyunseverler ilginç bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Oyuna hemen dahil olmak isteyen okurlarımız, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirler.

Bu arada; Ubisoft'un ilk kez bir web3 oyunu geliştirmediğini de söyleyelim. Şirket, bundan birkaç ay önce de "Champions Tactics: Grimoria Chronicles" isimli oyununu yayımladı. Hatta Ubisoft'un 2021 yılında AAA oyunlar için "Quartz" isimli bir NFT platformu kurduğunu da hatırlatalım. Tabii NFT teknolojisinin eskisi kadar ilgi görmemesi, Ubisoft'un platformunun başarısız olmasına neden oldu. Ancak yaşanan gelişmeler, şirketin web3 konusunda kararlı olduğunu gözler önüne seriyor.