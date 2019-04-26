Jeff Bezos'ın havacılık ve uzay araştırma şirketi şirketi Blue Origin'in beklenti oluşturma yöntemleri bir hayli garip.

Jeff Bezos’ın havacılık ve uzay araştırma şirketi önümüzdeki ay için bir şeyler planlıyor gibi görünüyor. Cuma günü Blue Origin, Twitter’da Ernest Shackleton’un gemisi Endurance’ın bir fotoğrafını paylaştı.

Endurance, 1914 yılında Antarktika keşif gezisini başlatan gemiydi. Endurance’ın Blue Origin’in SpaceX gibi diğer uzay firmalarıyla olan rekabetiyle alakası ise şu an net değil. Bezos, Blue Origin’in Ay’a iniş yapıp orada bir üs kurmasını istediğinden bahsetmişti. Ay’ın güney kısımlarında bir Shackleton krateri mevcut. Bu yüzden de bu tweet’in gelecek ay açıklanacak olan bir planla ilgisi olduğu düşünülüyor.

Blue Origin’in yeni yolculuğunun ne olacağını bilemeyiz ancak umarız ki sonu Endurance gibi olmaz çünkü Endurance, Antarktika yolculuğu sırasında alabora olmuştu.