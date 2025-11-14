Jeff Bezos'un Uzay Şirketi, Uzaya Roket Fırlatıp Dünya'ya Sağ Salim İndiren İkinci Şirket Oldu [Video]

Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, tarihî bir başarıya imza attı. Şirketin New Glenn roketi, fırlatıldıktan sonra başarılı bir şekilde yüzeye geri inebildi.

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, uzay şirketleri konusunda şimdiye kadar rakipsizdi. Şirket, Falcon 9 başta olmak üzere yeniden kullanılabilir roketleriyle öne çıkıyor, birçok göreve imza atabiliyordu. Bu roketler, araçları uzaya gönderdikten sonra yeniden Dünya’ya başarıyla geri inebilmeleriyle büyük bir avantaj sağlıyordu.

Jeff Bezos’un Blue Origin şirketi de SpaceX’e yetişmek için hamleler yapıyordu. Şimdi ise çok büyük bir gelişme yaşandı. Blue Origin, New Glenn isimli roketini fırlatıp yeniden yüzeye indirmeyi başardı. Bu da Blue Origin’in SpaceX’e nihayet yaklaşmaya başladığını ve ciddi bir rakip olabileceğini gösterdi.

Blue Origin’in roketi böyle Dünya’ya geri indi:

Perşembeyi cumaya bağlayan gece gerçekleştirilen fırlatmada Blue Origin’in devasa New Glenn isimli roketi, Florida’daki üstten fırlatıldı. Roket, NASA’nın Escabade isimli Mars görevi için kullanıldı. Bu görevde NASA, Mars yörüngesine araçlar gönderecek ve gelecekteki olası insanlı görevler için incelemeler yapacak.

Yerel saat ile 4 civarında gerçekleştirilen fırlatmanın ardından NASA’nın araçları roketten ayrıldı. Dev roketin ilk aşaması, daha sonrasında Dünya’ya geri inmeyi ve başarılı bir şekilde fırlatma rampasına konumlanmayı başararak Blue Origin için bir ilke imza attı. Bu başarı, Jeff Bezos ve şirket genelinde büyük bir sevinç uyandırdı. Yılın başlarında da bir deneme yapıldığını ancak başarısız olduğunu görmüştük. Bu sefer şirket işin üstesinden geldi.

Blue Origin’in bu başarısı, uzun yıllardır rakipsiz olan SpaceX’e ciddi bir rakibin geldiğinin bir göstergesi. Rekabetin artması ve şirketlerin birbiriyle yarışması çok daha iyi teknolojiler görebileceğimiz ve uzay araştırmalarımızın hızlı gelişebileceği anlamına geliyor.