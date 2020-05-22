Zırhlı Pikap Aracı Tulga, Seri Üretime Hazır Hale Getirildi

Türkiye'de askeri ve ticari araç üreticileri arasında lider konumda bulunan şirketlerden olan BMC, ülkemiz sınırları içerisinde sınıfında ilk olan zırhlı pikap aracı Tulga'nın seri üretime hazır hale getirildiğini açıkladı.

BMC, güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara yerli ve milli çözümler geliştirmek için çalışmalara devam ediyor. BMC'nin iç güvenlik personelinin ihtiyaçlarını dikkate alarak ürettiği zırhlı pikap, ilk kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Eylül 2019'da BMC'nin İzmir'deki fabrikasını ziyaretinde ortaya çıktı.

Geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ilk kez sergilenen aracı Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı. Araca, miğfer anlamına gelen Tulga ismi Erdoğan'ın onayıyla koyuldu.

Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda birçok açıdan geliştirilen pikap araca yeni donanımlar eklenerek performansı arttırıldı. Seri üretime hazır hale getirilen araç, son hali ve kamuflajlı boyamasıyla Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları ve emniyet görevlilerine sunuldu.

İlk Kullanıcıları İçişleri Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlar

2,5 yıllık bir çalışmayla ilk olarak güvenlik güçleri için zırhlı pikap olarak tasarlanan aracın toplam 7 farklı versiyonunun olması planlanıyor. 5 kişi taşıma kapasitesi bulunan araç, yaklaşık 6 ton ağırlığında. Araç farklı görevleri yerine getirebilecek ve kasasına konuşlandırılacak sistemlerle silahlandırılabilecek. Mayına karşı duyarlı olan araç, yüksek balistik koruma seviyesine sahip ve 3 kilogram TNT'ye dayanıklı şekilde görev yapacak. İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, aracın ilk kullanıcıları olması öngörülüyor.

Aracın özellikle Orta Doğu'da kullanılan bu tipteki araçlar için önemli bir alternatif oluşturacağı düşünülüyor. Sonradan zırhlandırılan araçlarda kısa sürede bakım ihtiyacı oluşuyor ya da arızalar ortaya çıkıyor. Tulga'nın doğrudan zırhlı olarak tasarlandığı için en az 2 yıl sahada sorunsuz şekilde görev yapabileceği belirtiliyor.