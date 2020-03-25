Hava Kapsülü İçindeki 1998 BMW 740i, eBay'de Satışa Çıktı

Hava kapsülü içindeki 1998 model bir BMW 740i, eBay'de satışa çıktı. Sahibinin bayiden alarak Polonya'daki bir depoya götürdüğü otomobil, yıllardır bir hava kapsülünün içinde bekliyor.

eBay'in Almanya sitesinde, ilginç bir otomobil ilanı verildi. 1997 yılının eylül ayında, 1927 doğumlu bir kadın tarafından satın alınan 1998 BMW 740i, açık artırmayla satışa kondu. Henüz 255 kilometredeki otomobil, yıllardır Polonya'daki bir depoda tutuluyor.

Otomobilin ilk ve tek sahibi olan kadına ne olduğu bilinmiyor. Ancak biri BMW 740i'yi mekanik hava sirkülasyonlu bir hava kapsülüne koydu ve otomobil yaklaşık 23 yıldır o şekilde bekliyor. Aracın satın alındıktan sonra sadece depoya kadar yolculuk yaptığı düşünülüyor. Ayrıca otomobil üzerinde bayiden satın alındığından beri hiçbir değişiklik yapılmadığı belirtiliyor.

BMW 740i'nin kaputunun altında 4.4 litrelik, 282 beygir gücünde doğal emişli V8 motor yer alıyor. Bu güç, beş vitesli otomatik şanzıman ile arka tekerleklere iletiliyor. 7 Serisi, günümüzde Avrupa'da yerleşik uydu navigasyonu sunan ilk otomobili olsa da, ilandaki sedanda onun yerine standart bir kaset çalar bulunuyor.

Otomobil için yapılan teklifler şu anda 50.650 avroya (yaklaşık 55 bin dolar) ulaştı. BMW 740i, 1997 yılında ABD'de, 61.070 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyordu. Enflasyon değişimi hesaplandığında, otomobilin fiyatı günümüzde yaklaşık 98.500 dolara tekabül ediyor.

Hava kapsülündeki 1998 BMW 740i, sadece Avrupa Birliği sınırları içindeki bir alıcıya gönderilecek. Otomobilin ulaştığı fiyat, satın almak için çok da cazip bir seçenek olmadığını gösteriyor. Yine de koronavirüs salgınında temiz bir araç isteyenler için ideal.