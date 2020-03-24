BMW, 2021 yılında piyasaya süreceği tamamen elektrikli i4’ün konsept versiyonunu bu ayın başlarında tanıtmıştı. YouTube kanalı Supercar Blondie, bizi BMW'nin Münih'teki genel merkezine götürüyor ve bugüne kadar yalnızca resmi basın fotoğraflarından gördüğümüz Concept i4’e detaylı bir bakış atmamızı sağlıyor.

Cenevre Otomobil Fuarı’nın koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesinin ardından diğer araçlar gibi yazılı bir basın açıklaması ile duyurulan BMW Concept I4, fütüristik tasarımıyla büyük bir beğeni toplamıştı.

Aracı şimdiye kadar yalnızca paylaşılan basın görsellerinde görmüştük. Anlayacağız, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen bu yakışıklıyı henüz tam anlamıyla keşfetmiş değiliz. Ta ki bugüne kadar. YouTube'da 3,2 milyon abonesi bulunan Supercar Blondie kanalının yeni videosu, bizi BMW'nin Münih'teki genel merkezine götürüyor ve burada Concept i4 ile bizzat tanıştırıyor.

Videoda araçla ilgili gerçekten çok ilginç bilgiler bulunuyor. Örneğin; dünyaca ünlü besteci Hans Zimmer'in, sürücü ile araç arasında daha iyi bir ilişki kurmak için Concept i4'ün içten yanmalı motorunun sesini bizzat geliştirdiğini biliyor muydunuz?

Otomobilin bir başka ilginç özelliği ise dijital gösterge panelinde bir araya gelen devasa kavisli bilgi-eğlence ekranı. Sağ kısmı dokunmaya duyarlı olan ekran, sürüş modlarını değiştirmenizi sağlıyor. Böylece otomatik olarak ortamdaki LED aydınlatmanın rengini de ayarlamış oluyorsunuz.

Tabii ki, bir arabadaki en önemli şey, ona güç veren motoru. Yaklaşan iX3 ve iNext gibi Concept i4 de BMW'nin mevcut beşinci nesil eDrive güç aktarma organlarına sahip. Kaputunun altında 530 beygir gücünde (395kW) bir elektrikli motor bulunan araç, 0-100 kilometre/saat hızlanmasını yaklaşık dört saniyede tamamlıyor ve saatte 200 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

BMW, Concept i4'ün bazı tasarım öğelerinin üretim modeline taşınacağını söylemişti. Supercar Blondie’nin aktardığı bilgilere göre bu bunlardan biri de tekerlekler olacak. 600 kilometre sürüş menzili sunacağı açıklanan BMW i4, şirketin Münih kentindeki ana tesisinde üretilecek.

BMW Concept i4 videosu