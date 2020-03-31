BMW'den Şahin Parasına Satın Alabileceğiniz Özel Bisiklet

BMW, İtalya'nın önde gelen bisiklet üreticilerinden 3T ile iş birliğine gitti. Bu iş birliği kapsamında özel bir bisiklet modeli ile karşımıza çıkan şirket, "Exploro" ile bisiklet tutkunlarını kendisine hayran bırakacak gibi görünüyor.

Almanya merkezli otomobil devi BMW, daha çok piyasaya sürdüğü yeni otomobil modelleriyle gündem oluyor. Ancak bu kez sektörün biraz daha dışına çıkan şirket, İtalya'nın en büyük bisiklet üreticilerinden biri olan "3T" ile ortak olarak geliştirdiği bir bisiklet modeli ile karşımıza çıktı. "Exploro" olarak isimlendirilen bu geleneksel bisiklet, pek çok dikkat çekici özelliğe sahip.

Exploro'nun en dikkat çekici özelliği, aerodinamik, karbon gövdeye sahip olması ve dünyanın en hafif karbon areo kranklarına sahip olması. Eğer maceralara atılmayı seven biriyseniz, bu bisikletin sizlere kesinlikle hitap edeceğini açıkça söyleyebiliriz. Çünkü BMW ile 3T, bu bisikleti her türlü koşula uygun bir şekilde geliştirmiş durumda.

Karşınızda Exploro

Exploro, minimalist tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir bisiklet modeli olarak karşımıza çıkıyor. Keskin hatlara sahip olan bisiklet, Brooks marka özel bir deri kulp ve yine Brooks marka deri bir seleyle geliyor. Alaşım jantlara sahip olan Exploro, maksimum hızı yüksek bir dayanıklılıkla sunan lastiklere de sahip. Tüketiciler, bu lastikleri ister dağ yollarında, ister şehirlerde rahatlıkla kullanabilecekler.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 3T Kurucusu ve CEO'su Rene Wiertz, özel bir bisiklet için BMW ile iş birliği yapmaktan için memnun olduklarını belirtti. BMW'nin tüketiciler için gerçek bir sürüş deneyimi sunduğunu ifade eden Wiertz, Exploro ile de benzer bir deneyimi bisiklet tutkunları için sunacaklarını sözlerine ekledi.

BMW ile 3T iş birliği kapsamında geliştirilen Exploro, iki farklı renk seçeneği ile satın alınabiliyor. 3T'nin resmi internet sitesi üzerinden satın alınabilen Exploro'ya sahip olabilmek içinse 5.500 euro (yaklaşık 39.500 TL + vergiler) ödeme yapmanız gerekiyor.