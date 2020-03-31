Elektrik araçlarla beraber son birkaç yıldır görmeye başladığımız yeni araçlardan biri de hidrojen yakıt hücreli araçlar. Otomobil piyasasının güçlü rekabetçilerinden BMW, içten yanmalı motorlara rakip olabilecek bu alanı da boş bırakmak istemiyor. Şirket, şimdi ilk hidrojen yakıt hücreli aracını tanıttı.

Otomobil üreticileri, fosil yakıtlarla çalışmayan ve karbon emisyonu olmayan motorlara doğru yönelmeye başladılar. Elektrikli araçlar hızlı bir şekilde hayatımıza girdiler. Elektrikli araçların dışında hayatımıza giren bir diğer çevre dostu teknoloji de hidrojen yakıt hücreli araçlar oldu. Toyota, hidrojen yakıt hücreli araçların geliştirilmesi ve üretiminde öncü rolünü üstleniyor. 2014 yılında tanıtılan Toyota Mirai hidrojen yakıt hücreli olarak çalışıyor.

Şimdi de BMW, hidrojen hücreli araçlar rekabetine geri dönüyor. Şirket, Toyota’nın da desteği ile i Hydrogen Next’i geliştirdi. Hidrojenle çalışan i Hydrogen Next’in yakıt hücreleri 375 bg güç üretebiliyor. Aracın bu yakıt hücresi 125kW elektrik enerjisi sağlıyor. Bunun yanında araçta ilave güce ihtiyaç duyduğunda kullanabilecek bir “tepe bataryası” bulunuyor. Bu batarya ile beraber sistemde toplam 275kW elektrik enerjisi sağlanıyor.

BMW’nin hidrojen hücreli aracının 700 bar basınçlı tankının 6kg sıkıştırılmış hidrojen kapasitesi var. Bu tank kapasitesi ile BMW, Toyota Mirai ile aynı yakıt verimliliğini yakarlarsa aracın, tek depo ile 750 km yol kat edebileceğini söyleyebiliriz.

İ Hdyrogen Next için şimdiden heyecanlanmaya gerek yok. BMW’den yapılan açıklamada hidrojenle çalışan BMW’lerin sürücülerin karşısına çıkmak için daha uzun bir süreye ihtiyaçları olduğu söylendi. Aynı zamanda, hidrojenli araçların kullanılması için henüz altyapı hazır değil. Bu nedenle BMW bir süre daha içten yanmalı motorlu araçlar ve elektrikli araçlarla yola devam etmeyi düşünüyor.

BMW, yinede geliştirdiği hidrojenli i Hydrogen Next’i test amacıyla 2022 yılında sınırlı sayıda üretecek. Şirket, piyasa koşulları uygun olursa ve araç için yeterli talep gelirse 2025 yılında i Hydrogen Next’i bu kez satış için üretmeye başlayacak. Yani i Hydrogen Next’in üretimi birçok koşula bağlı. Koşullar uygun olmazsa uzun bir süre daha BMW’yi hidrojenle çalışan araçlar üretirken göremeyebiliriz.