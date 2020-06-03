Sportiflik denilince akla gelen ve mini sınıf elektrikli araba sektöründe de rağbet gören otomobillerden olan BMW i3'ün özelliklerini, menzilini, piyasa fiyatlarını ve tüm merak edilenler için size güçlü bir rehber hazırladık. Bu rehberde BMW i3’ün öne çıkan 12 özelliğini anlattık.

BMW i serisinin üyelerinden biri olan BMW i3, modern özellikleri, doğa dostu çağrışımları ve hafif alaşım jantlar, U formlu LED farlar ile otomobil severlere farklı tasarımsal özellikler sundu.

BMW, i3 modelinde, tasarım ve şarj hızındaki gelişmelerle kendini ön plana çıkardı. Günümüze ayak uyduran tasarımı, sürüş kalitesi ve çevreci kullanımıyla kendini ön plana çıkarıyor. BMW i3'ün kendini ön plana çıkardığı özelliklerini önemli detaylarıyla sizler için sıraladık.

Çevreci:

Yenilebilir kaynakların verimliliği:

Sürdürülebilir malzeme ve detaylara sahip BMW i3, aynı zamanda geri dönüşüme önem veriyor. BMW i3, %95 oranında geri dönüştürülebiliyor ve batarya modülü, güneş enerjisi depolama gibi amaçlarla yeniden kullanılabiliyor.

Aerodinamik önlemler:

Tüm otomobil tasarımı, baştan aşağıya elektrikli mobiliteye yönelik geliştirildi. Aerodinamik önlemler, hava direncini ve enerji tüketimini azaltırken, sürdürülebilir ve geri dönüştürülmüş malzemeler çevreyi koruyor ve plastik gibi kullanışsız malzemelerin yerini alıyor.

Çevre dostu üretim modeli:

BMW i3 için kullanılan ve son derece sürdürülebilir olan karbon fiber, tamamen hidroelektrik gücüyle üretiliyor. Üretimin gerçekleştirildiği Leipzig'deki BMW fabrikası tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor.

Performans:

Elektrikli motorun hızı:

Gaz pedalına dokunulan ilk 7,3 saniyede 0'dan 100'e hızlanan BMW i3, bu konuda markasını ve modelini ön plana çıkarıyor. Hepimizin bildiği gibi hız ve sportiflik konusu markanın önem verdiği konulardan. BMW i3’ün sportif kardeşi olan BMW i3s ise aynı hıza, 6,9 saniyede ulaşıyor.

Ayrıca gaz pedalından ayağınızı çektiğiniz an kinetik enerjiyi geri kazanarak aracı frenliyor. Bu da üretici tarafından “tek pedal hissi” olarak adlandırılan sürüş dinamiklerini sizlere sunuyor.

Yüksek menzil kapasitesi:

Sürüş özellikleri ve hafif bileşenlerin teknolojik kombinasyonu ile i3'e dinamikler kazandırdığına vurgu yapan BMW, aracın 170 beygir güç ve 250 nm torka sahip elektrikli motora sahip olduğunu, 300 kilometreye kadar emisyonsuz sürüş özelliği bulunduğunu söylüyor.

Bataryanın şarj seviyesi düşük olduğunda devreye giren opsiyonel Range Extender ile menzil yaklaşık 330 kilometreye yükseliyor.

Verimlilik

Akıllı ve kolay şarj:

Şarj işlemi oldukça kolay olan ve basit şekilde şarj edilebilen BMW i3’ün akıllı şarj seçeneği de mevcut. Şarj işlemini evinizde yapabilirsiniz. BMW i3 ile alternatif akım (AC) ya da doğru akım (DC) destekleyen ev ve ev dışı şarj istasyonlarını kullanabilirsiniz.

BMW i3, 39 dakikada %80 oranında şarj edilme oranına sahip. Alternatif olarak, BMW i3‘ü bir AC şarj istasyonunda üç saatten kısa sürede yaklaşık %80 oranında şarj edebiliyorsunuz. Ancak markanın uyarısına göre; BMW i3, 30 metreden uzun kablolarla şarj edilmemeli.

Tasarım:

Modern görünüm:

BMW i3’ün dış tasarımı, şekil itibariyle modern bir görünüm vermekte. İki renkli yüzeyler ve kısa çıkıntılı kenarlar, modern tasarımlı bir model ortaya çıkarıyor. Camları tek bir yüzeymiş gibi gösteren karakteristik yapı panoramik bir görünüm sunar. BMW i3'ün abartılı bir tasarıma sahip olan test aracının görüntüleri için tıklayın.

Dinamik görünüm:

BMW i3 kendi tabiriyle "her yönüyle dinamik” bir otomobil. Standart U şeklindeki LED farlar, markanın sembolü olan kapalı böbrek ızgaralarını yandan çevreliyor. Bunun altında yer alan tampon, büyük sinyal lambaları otomobilin ön kısmını oluşturuyor.

Rahat bir iç tasarım:

BMW, i3 modelinin konfor seviyesini ve iç tasarımını standartlarında uygulamış ve iki yana açılan kapılarıyla farklı bir görünüm kazandırmış görünüyor. Kapalı kapılar B sütununun koruyucu işlevini üstleniyor. BMW, tasarım konusunda da kendini ön plana çıkararak bu konuda geri kalmadığını belli etmeye çalışıyor.

Teknoloji:

BMW Connected+ özelliği:

BMW Connected+, ulaşımı kolaylaştıran mobilite asistan sisteminin adı. Bu da BMW'nin araçlarında kullandığı yeni teknolojik gelişmelerinden biridir. BMW Connected+, akıllı telefon ve BMW i3 arasındaki dijital köprüyü sağlıyor. Bu yolla mobiliteye ilişkin tüm bilgileri BMW Connected Onboard aracılığıyla görüntülerken, akıllı rota planlama işlemiyle gideceğiniz adrese sizi yönlendiriyor.

Sürüş asistanı barındırması:

BMW, i3 modelinde sürüş asistan sistemlerini de kullanılıyor. Trafik yoğunluğunda size yardımcı olan, otomatik bir şekilde park etme konuları da sürüş asistanının özellikleri arasında.

BMW i3 fiyatları:

2018 model BMW i3 Otomatik 170 Bg Elektrik 316.990 TL

2018 model BMW i3 Loft Otomatik 170 Bg Elektrik 353.000 TL

2018 model BMW i3 Lodge Otomatik 170 Bg Elektrik 357.600 TL

2018 model BMW i3 Suite Otomatik 170 Bg Elektrik 365.600 TL

2020 model BMW i3 Otomatik 170 Bg Elektrik 407.700

Sıfır kilometre BMW i3 fiyatları 286 bin TL’den başlıyor. Loft, Lodge, Suite şeklinde üç farklı donanım paketi var. BMW i3 serisi 170 beygir güç üretiyor ve %18 KDV, %15 ÖTV ile satışta. Eğer ikinci el 2018 model bir BMW i3 alacaksanız ikinci el BMW i3 fiyatları da paketi ve modeline göre değişmekle birlikte ortalama 290.000 - 360.000 TL civarında seyrediyor.

Kiralık araç piyasasında ise İstanbul ortalamalarını göz önüne alarak günlük kiralama bedeli 350-390 TL aralığında değişmektedir. Ancak araç ülkemizde pek yaygın olmadığı için büyük kiralama firmaları da dahil olmak üzere bazı yerlerde size BMW i3 hizmeti sunmayabilir.