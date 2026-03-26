Araç Sahipleri Dikkat: TÜVTÜRK Yeni Plaka Kurallarını Paylaştı!

Yakın zamanda araç muayenesine gireceklerin TÜVTÜRK'ün paylaştığı yeni plaka standartlarına dikkat etmesi gerekiyor.

Araç muayenesinde yeni dönem başladı. TÜVTÜRK, plaka standartlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı ve binlerce sürücüyü ilgilendiren önemli değişiklikleri hayata geçirdi.

1 Ocak 2024’ten itibaren basılan tüm araç plakalarında karekod (QR kod) bulunması artık şart. Bu kural, sahteciliğin önüne geçmek ve güvenliği artırmak amacıyla zorunlu hâle getirildi. Karekodsuz yeni plakalar, doğrudan muayeneden geçemeyecek.

Plakanızın bu kurallara uyması gerekiyor:

Muayene öncesi sürücülerin plakalarını mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. İşte “geçerli plaka” için TÜVTÜRK'ün paylaştığı yeni kriterler:

Plakalar yalnızca Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından basılmış olmalı. “App plaka” olarak bilinen standart dışı plakalar ağır kusur sayılıyor.

Plaka üzerindeki resmi mühür ve güvenlik hologramları eksiksiz ve okunur olmalı.

Harf veya rakamların üzerine denk gelen vida ve delikler kesinlikle yasak. Bu durumda plakanızı yenilemeniz gerekiyor.

Karakterlerin şeklini bozan her türlü değişiklik muayeneden kalma sebebi.