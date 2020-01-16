BMW i3 Test Aracı, Abartılı Bir Tasarımla Görüntülendi

BMW elektrikli otomobili i3 üzerinde yeni denemeler yapıyor gibi görünüyor. i3'ün test aracı abartılı derecede geniş çamurluklara sahip bir tasarımla görüntülendi. Nihai tasarımın böyle olup olmayacağı ise bilinmiyor.

BMW i3'ün test aracı, oldukça ilginç bir tasarımla görüntülendi. İlk bakışta abartılı bir modifiye yapılmış gibi görünse de test aracı, geniş çamurluklarının altındaki ince lastikleriyle birlikte bize durumun görünenden farklı olduğunun sinyallerini veriyor. Kapının sol yanına ve çamurluğa bantlanmış kablolar ve ön bölüme monte edilmiş sensör, Bavyeralı üreticinin yeni bir şeyler test ettiğini ve görüntülenen i3'ün bir tür prototip olduğunu anlatıyor.

BMW'nin bu araçla ne yapmaya çalıştığı şimdilik bilinmiyor ve öğrenmek için görüntülerden daha fazlasına ihtiyacımız var gibi görünüyor. Fotoğrafların kaynağı, test aracının BMW'nin süspansiyon ve lastik geliştirme ekibinin çalışması olduğunu bildiriyor. Daha spesifik olarak, BMW'nin elektrikli otomobil bölümü olan i, gelecek modeller için çalışmaları i3 üzerinden yürütüyor.

BMW, i3'ü en az 2023'e kadar üretimde tutacak ve yeni elektrikli modellerin daha normal bir tasarımla karşımıza çıkması bekleniyor. Test aracının tasarımının arkasındaki gizem şimdilik belirsiz ancak üzerinde farklı tekerlek/lastik kombinasyonları araştırılıyor olabilir. Ayrıca, daha geniş bir lastik ile yeni süspansiyon bileşenlerini de test ediyor olabilirler.

Sonuçta fotoğraflanan i3 bir test aracı ve arkasında sayısız ihtimal barındırabilir. Daha geniş lastikler ve daha geniş çamurluklara sahip bir BMW i3, daha ağır ve şık görünebilirdi. BMW'nin gelecek planlarını hep birlikte bekleyip göreceğiz.