Türkiye'nin İlk "Akıllı Yolu" Trafiğe Açıldı: İşte Yeri ve Özellikleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergâhta Türkiye'nin ilk akıllı yol uygulamasının hizmete sunulduğunu açıkladı.

Yerli ve millî imkanlarla geliştirilen sistem, sürüş güvenliğini artırırken trafik akışını da daha verimli hâle getirmeyi hedefliyor.

Akıllı yol nasıl çalışıyor?

Yeni sistem kamera, sensör, radar ve yapay zekâ destekli yazılımlar sayesinde yoldaki her türlü durumu anlık olarak tespit ediyor.

Kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesneler, şerit kapanmaları ve hava koşulları değişimleri gibi kritik bilgiler sürücülere anında bildiriliyor. Böylece kazaların önüne geçilmesi ve trafik sıkışıklığının azaltılması amaçlanıyor.

5G destekli hızlı ve akıllı iletişim

Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri ise 5G altyapısı. Türkiye’de ulaşım alanında ilk kez kullanılan bu teknoloji sayesinde veriler milisaniyeler içinde iletiliyor, araçlar, yol altyapısı ve sistemler birbirleriyle iletişim kurabiliyor. Sürücüler de konuma özel uyarılar alabiliyor.

Sürücülere hangi uyarılar sunuluyor?

Yol çalışması bildirimi

Yavaş veya duran araç uyarısı

“Acil araç yaklaşıyor” bildirimi

Hava durumu uyarıları

Hız limiti ve trafik işaretleri bilgisi

Tüm bu bilgiler hem yol üzerindeki dijital panolardan hem de mobil uygulamalar üzerinden takip edilebilecek.

İstanbul’daki test sürecinin ardından sistemin daha da yaygınlaştırılması planlanıyor. İkinci fazda Ankara’da daha geniş kapsamlı bir uygulama hayata geçirilecek ve çarpışma riski uyarısından ekonomik sürüş önerilerine kadar çok daha gelişmiş özellikler devreye alınacak.