Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Türkiye'nin İlk "Akıllı Yolu" Trafiğe Açıldı: İşte Yeri ve Özellikleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergâhta Türkiye'nin ilk akıllı yol uygulamasının hizmete sunulduğunu açıkladı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İstanbul’da ulaşımda yeni bir dönem başladı. Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi adı altında Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergâhta Türkiye’nin ilk “akıllı yol” uygulaması devreye alındı.

Yerli ve millî imkanlarla geliştirilen sistem, sürüş güvenliğini artırırken trafik akışını da daha verimli hâle getirmeyi hedefliyor.

İçerikten Görseller

2
3
4

Akıllı yol nasıl çalışıyor?

2

Yeni sistem kamera, sensör, radar ve yapay zekâ destekli yazılımlar sayesinde yoldaki her türlü durumu anlık olarak tespit ediyor.

Kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesneler, şerit kapanmaları ve hava koşulları değişimleri gibi kritik bilgiler sürücülere anında bildiriliyor. Böylece kazaların önüne geçilmesi ve trafik sıkışıklığının azaltılması amaçlanıyor.

5G destekli hızlı ve akıllı iletişim

3

Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri ise 5G altyapısı. Türkiye’de ulaşım alanında ilk kez kullanılan bu teknoloji sayesinde veriler milisaniyeler içinde iletiliyor, araçlar, yol altyapısı ve sistemler birbirleriyle iletişim kurabiliyor. Sürücüler de konuma özel uyarılar alabiliyor.

Sürücülere hangi uyarılar sunuluyor?

4

  • Yol çalışması bildirimi
  • Yavaş veya duran araç uyarısı
  • “Acil araç yaklaşıyor” bildirimi
  • Hava durumu uyarıları
  • Hız limiti ve trafik işaretleri bilgisi

Tüm bu bilgiler hem yol üzerindeki dijital panolardan hem de mobil uygulamalar üzerinden takip edilebilecek.

İstanbul’daki test sürecinin ardından sistemin daha da yaygınlaştırılması planlanıyor. İkinci fazda Ankara’da daha geniş kapsamlı bir uygulama hayata geçirilecek ve çarpışma riski uyarısından ekonomik sürüş önerilerine kadar çok daha gelişmiş özellikler devreye alınacak.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
Araç Sahipleri Dikkat: TÜVTÜRK Yeni Plaka Kurallarını Paylaştı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com