BMW’nin station wagon tipindeki ilk elektrikli 3 serisi modeli olacak i3 Touring, yollarda test edilirken görüntülendi.

Otomotiv üreticileri tüketicileri ısrarla crossover ve SUV modellere yönlendirirken BMW cephesinden station wagon tutkunlarını sevindirecek bir hamle geliyor. Alman devinin ikonik 3 Serisi Touring modelini tamamen elektrikli çağa taşıyan yeni i3 Touring prototipi, ön ve arka kısımlarındaki kamuflaj maskesiyle Nürburgring pisti yakınlarında test edilirken casus kameralara yakalandı.

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Elektrikli 3 Serisi ailesinin ilk station wagon üyesi olacak bu model, hem markanın taze tasarım dilini temsil ediyor hem de SUV boyutlarına girmeden geniş iç hacim arayan kullanıcılar için doğrudan bir alternatif oluşturuyor.

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Seri üretime neredeyse hazır gibi

Prototipin üzerindeki kamuflaj kaplamaları hatları gizlemeye çalışsa da test aracının genel gövde formu artık seri üretime ne kadar yakın olduğunu açıkça gösteriyor. Maliyetleri kontrol altında tutmak adına BMW’nin araç ön yüz tasarımını i3 Sedan modeliyle birebir aynı tutacağı öngörülüyor. Asıl belirgin tasarım farkları ise B sütununun gerisinden itibaren başlıyor. Daha uzun tavan çizgisi ve yeniden tasarlanan bagaj kapağı wagon gövde yapısının karakteristik duruşunu belirliyor.

Ancak geçmiş BMW Touring sahiplerini üzecek teknik bir ayrıntı mevcut. Test edilen prototipten anlaşıldığı kadarıyla bagaj kapağından bağımsız olarak açılabilen arka cam mekanizmasına yeni i3 Touring modelinde yer verilmiyor. Tıpkı abisi 5 Serisi Touring modelinde olduğu gibi terk edilen bu ikonik özellik, BMW yetkililerinin daha önce yaptığı açıklamalara göre bir maliyet kısıntısı sebebiyle değil, aracın aerodinamik yapısını optimize etmek amacıyla rafa kaldırıldı.

Gelecek yıl resmi olarak yollara çıkması beklenen i3 Touring, kabin ve konsol mimarisinin neredeyse tamamını i3 Sedan kardeşinden devralacak. Bu donanımlar arasında 17,9 inç büyüklüğündeki devasa merkezi dokunmatik ekran ve ön camın alt kısmı boyunca uzanan yenilikçi "Panoramic Vision" sistemi var. Geleneksel gösterge panelinin yerini alan bu sistem, sürücünün doğrudan görüş alanına üç sabit bilgi paneli yerleştirirken sağ tarafına ise özelleştirilebilir altı adet widget sunuyor.

Menzil performansı tabii ki en önemli konulardan. WLTP standartlarına göre i3 Sedan modeli tek şarjla 567 kilometreye kadar yol kat edebiliyordu. i3 Touring'in biraz daha ağır yapısı ve nispeten azalan aerodinamik avantajı nedeniyle bu değerin bir miktar altında kalacağını tahmin edebiliriz. Şarj altyapısı tarafında ise sedan modeldeki 400 kW'lık süper hızlı şarj desteğinin wagon versiyonunda da muhafaza edilmesi bekleniyor. Böylece sadece 10 dakikalık bir şarjla 400 km civarı menzil sunabilecek.