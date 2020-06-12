BMW, X5 xDrive45e Modelinin Tanıtımını Yaptı

BMW’nin geçtiğimiz sene piyasaya sürülen modeli X5, gelişmiş özellikleriyle otomobil severler tarafından oldukça beğenilmişti. Dev şirket şimdi de beğenilen SUV modeli X5’in güncel versiyonu olan xDrive45e’yi tanıttı.

BMW X5’in plug-in hibrit versiyonu xDrive45e bugün şirket tarafından tanıtıldı. Daha önceden kullanıcının beğenisine sunulan xDrive40e’nin yerini alacak olan yeni model tasarımı ve özellikleriyle göz doldurdu. Firmanın diğer modellerine kıyasla hem daha tutumlu hem de daha güçlü olan yeni aracın performans açısından iyi bir konumda olması beklenirken yakıt tasarrufu noktasında da iyi paketlerle sunulması bekleniyor.

Tanıtımı yapılan X5 xDrive45e, kaputu altında 3,0 litrelik sıralı 6 silindirli motor bulunduruyor ve 24 kWsa’lik bataryasının desteğiyle 394 bg (29 kW) güç ve 600 Nm tork sunuyor. Bunlara ek olarak eski modele göre artan bataryası sayesinde %100 elektrikli olarak 48 km’ye kadar yol yapabiliyor. Aracın benzinli motoru tek başına 286 bg (210 kW) güç üretme özelliğine sahipken elektrik motoru ise 113 bg (83 kW) güç üretebiliyor. Modelde bulunan 24 kW’lik batarya araç tamamen elektrik modundayken otomobilin 135 km/sa hıza ulaşmasına olanak veriyor.

3 adet sürüş modu sunuyor:

BMW’nin yeni modeli 8 ileri steptronic şanzımanı ve xDrive sistemi sayesinde 100 km/sa barajını 5,3 saniyede geçebiliyor. Firmanın modellerini karşılaştırma açısından eski model olan X5 xDrive40e’nin 2,0 benzinli ile elektrikli motor karışımından güç aldığını ve 24 km %100 elektrikli menzil sunduğunu hatırlatmamızda fayda var.

Tüm bu özelliklerle beraber yeni modelin Hybrid, Electric ve Sport adında 3 sürüş moduyla beraber geleceği de açıklanmış durumda. Bu da yerini aldığı modele göre 2 kat elektrikli erişim mesafesi ve 1 saniye kazanım getiren ivmelenme performansı anlamına geliyor. Araçta ayrıca geri görüş kamerası, panaromik cam tavan, ısıtmalı ön koltuklar, adaptif LED farlar gibi donanımlar da sunmuş durumda. Tüm bunlara sahip olmak isteyen otomobil severlerin ise karşılığında 65 bin 400 dolar başlangıç fiyatı ödemesi gerekecek.