BMW, İlk Elektrikli SUV’unun Üretimine Bu Yaz Sonu Başlayacak

Almanya merkezli otomobil üreticisi BMW, ilk elektrikli SUV'u olma özelliğini taşıyacak iX3'ün üretimine bu yaz sonunda Çin'de başlayacak. Şirket, aracın ilk örneklerinin 2020 yılı sona ermeden önce müşterilere teslim edileceğini söylüyor.

Alman otomobil devi BMW’nin ilk elektrikli SUV’u olacak 2021 BMW iX3 için geri sayım başladı. Daha önceleri birçok kez test edilen ve yakın zamanda yarı kamuflajlı görüntüleri sızdırılan araç, beklendiği üzere X3’ün iskeletinin üzerine küçük değişikliklerle inşa edilmiş bir elektrikli SUV olarak karşımıza çıkmıştı.

Alman firma için oldukça özel bir araç olan BMW iX3, aynı zamanda şirketin ilk elektrikli SUV’u olma unvanını taşıyor. Durum böyle olunca aracın üzerindeki tüm çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Aylarca süren bu çalışmalarda nihayet artık sona yaklaşıldı ve yakın bir zamanda elektrikli modelin üretimlerine Çin tesislerinde başlanacağı açıklandı.

BMW, ilk iX3 örneklerini 2020 yılı sona ermeden teslim edecek:

iX3’ün üretimi, BMW ile Brilliance Auto arasındaki ortak girişim olan BMW Brilliance Automotive (BBA) çatısı altında bu yaz sonunda başlayacak. İlk iX3 örneklerinin 2020 yılı sona ermeden önce müşterilere teslim edileceğini söyleyen otomotiv devi, aracın 7.700 kilometreyi geçkin test sürüşlerinin ve 340 saatten fazla süren testlerin yalnızca dört haftada tamamlandığının da altını çiziyor.

BMW’nin ilk elektrikli SUV’u iX3 kaputun altında neler sunacak?

Şirketin ilk elektrikli SUV’u olma unvanını taşıyacak olan iX3’ün özelliklerinden de bahsedecek olursak aracın, 285 beygir gücü ve 295 lb-ft tork üreten tek bir elektrikli motora sahip olması bekleniyor. Batarya kısmında 74 kWsa’iık pil takımıyla gelmesi beklenen aracın, tam dolu bir bataryayla 400 kilometrenin biraz daha üzerinde yol gitmesi bekleniyor.

BMW iX3; Jaguar I-Pace, Mercedes Benz EQC ve Tesla Model Y gibi kendini ispat etmiş araçların rakibi olarak piyasaya sürülecek. Alman devinin ilk elektrikli SUV’unun bu isimler karşısında başarılı olup olamayacağını ancak ilerleyen günlerde, araç piyasaya sürüldüğünde görebileceğiz.