Bonus kafalı ressam olarak zihinlerimize kazınan Bob Ross, TRT 2 ekranlarında yayımlanan 'Resim Sevinci' isimli programla kalplerimize resim sevgisini aşılamıştı. Dünyanın dört bir tarafında en çok izlenen sanat programlarından bir tanesine imza atan Bob Ross’un hayatı pek çok ilginç detayla dolu.

Belki Bob Ross adı pek çoğunuza tanıdık gelmeyecektir ama 'Bonus kafalı ressam' dersek eminiz hemen aklınızda o gülen yüzü canlanacaktır. 1990’lı yıllarda TRT 2 ekranlarında yayımlanmaya başlayan Resim Sevinci, dünyadaki adıyla The Joy of Painting isimli programda Bob Ross eline alıyordu fırçayı ve oraya küçük bir ağaç, buraya gülen bir dere derken muhteşem resimlere imza atıyordu.

Islak zemine ıslak resim tekniği ile çizdiği için programlar yaklaşık 30 dakika sürüyordu ve bu yüzden de hiçbirimiz sıkılıp bırakmıyorduk. Yaptığı resimlerde doğa teması üzerine çalışan Bob Ross, programının yayımlandığı dünyanın her yerinde çok sevildi. Program boyunca 30 binden fazla resme imza atan Bob Ross’un hem hayatı hem de kariyeri aslında duyanları şaşırtacak detaylarla dolu.

Hiç bilmeyenler için kısaca tanıtalım: Bob Ross kimdir?

Tam adıyla Bob Norman Ross, 29 Ekim 1942 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde dünyaya geldi. 14 yaşında babasının atölyesinde marangozluk işleriyle uğraştığı sırada sol işaret parmağının bir kısmını kaybetti. ABD Hava Kuvvetlerine katılan Bob Ross, Alaska’da göreve başladı. Burada resim tutkusunu keşfetti ve emekli olunca kendini resme adadı.

Bill Alexander tarafından geliştirilen wet on wet yani ıslak zemine ıslak resim tekniğini sevdi ve Alexander’dan ders aldı. 1983 yılında PSB kanalında The Joy of Painting isimli bir resim programı yapmaya başladı. 11 yıl boyunca süren programda on binlerce resme imza atan Bob Ross, 14 Temmuz 1995 tarihinde 52 yaşındayken lenf kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Ressamlık kariyeri, askerde manzara resimleri yaparak başladı:

ABD Hava Kuvvetlerinde başçavuş olarak 20 yıl boyunca görev yapan Bob Ross, emekli olduktan sonra profesyonel ressamlığa başlasa bile aslında kariyeri görev yaptığı sırada başladı. Alaska’nın büyüleyici manzaralarını resmetme tutkusuna engel olamayan Bob Ross, tuval yerine bambaşka bir zemin kullanmayı tercih etti; tava. Bugün ikinci el sitelerinde on binlerce dolara bulabileceğiniz altın renkli tavalara Alaska manzaraları çizen Bob Ross, bu ürünleri o zaman 25 dolara satıyordu.

Hayatını değiştiren isim Bill Alexander oldu:

1974 - 1982 yılları arasında PBS kanalında Alman Ressam Bill Alexander bir program yapıyordu. Bu programda wet on wet yani ıslak zemin üzerine ıslak resim tekniği ile resimler çiziyordu. Bob Ross bu tekniğe hayran kalmıştı. Emekli olduktan sonra Bill Alexander ile görüştü ve ondan dersler aldı. Öyle başarılıydı ki Bill Alexander onu halefi olarak ilan etti ve PBS kanalında Bob Ross program yapmaya başladı.

Bu noktada ufak bir parantez açmakta yarar var. Yıllarını resim programı yapmaya adamış ve wet on wet tekniğini geliştirmiş olan Bill Alexander, Bob Ross’u seviyor olsa bile yıllar içinde dünya çapında kazandığı başarıdan rahatsız oldu. Yıllar sonra verdiği bir röportajda bu tekniği kendisinin icat ettiğini, Bob’un ona ihanet ettiğini ve en kötüsü de Bob’un kendisini Bill’den daha başarılı zannetme gafletine düştüğünü söyledi.

Bob Ross programdan tek kuruş kazanmadı:

Bob Ross, 1983 - 1994 yılları arasında PBS kanalında tam 11 yıl boyunca The Joy of Painting isimli programını yaptı. Yıllar süren bu programın onu zengin ettiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü Bob Ross bu program için kanaldan tek kuruş para almadı. Bob Ross Inc. isimli kendi şirketine sahip olan ressam, bu şirket üzerinden resim dersi video kasetleri ve sanat malzemeleri satıyordu. Aynı zamanda kendisinin de içinde olduğu gezici sanat öğretmenlerinden oluşan bir ekibi vardı. Yani program onun için bir tür reklam görevi görüyordu.

Tüm dünya onu sevdi ama çok az kişi resim yaptı:

Yayımlandığı dönemde Bob Ross’un programı ABD televizyonlarında yüzde 95’lik bir izlenme oranına sahipti. Dünya çapına baktığımızda İngiltere’de, Almanya’da, Belçika’da, İsviçre’de, Güney Kore’de ve Türkiye’de 100 milyondan fazla insan kendisini izliyordu. Bob Ross bir şov programı değil, eğitim programı yapıyordu. Yani milyonlarca insan onu izleyip resim yapmalıydı ama hayır, öyle olmadı. Yayımlandığı dönem izleyenlerin en fazla yüzde 10’unun resim yaptığı tahmin ediliyor. Geri kalan izleyiciler muhtemelen yalnızca ressamın usta işi fırça darbelerinin büyüsüne kapılıyorlardı.

Bob Ross Türkiye’ye geç geldi:

PBS kanalında 1983 - 1994 yılları arasında yayımlanan The Joy of Painting programı, ülkemizde ilk kez Resim Sevinci adıyla 1993 yılında TRT 2 ekranlarında yayımlandı. Yani neredeyse programın final sezonunda kendisini tanıma fırsatımız oldu. Fakat 31 sezon, 403 bölüm süren Resim Sevinci ülkemizde o kadar çok sevildi ki yakın bir döneme kadar hâlâ yayımlanıyordu. Resim Sevinci programında Bob Ross’u Türkçe seslendiren kişi, usta sanatçımız Burçin Oraloğlu’dur. Burçin Oraloğlu’nun sesi ile program çok daha keyifli bir hâle geldi.

Her programda aynı resimden üç tane yapıyordu:

Burada ağaç olsun, şuradan dere aksın diye diye sanki doğaçlama bir resim yapıyor gibi görünen Bob Ross aslında her bir resmi önceden özenle kurguluyordu. Program çekimleri başlamadan önce referans alınacak ilk resmi çiziyordu. Referans resim üzerinden program sırasında hepimizin gördüğü ikinci resmi çiziyordu. En sonunda da jenerik akışında görünmesi için üçüncü resmi çiziyordu. Ressamın her bir fırça darbesi özenle fotoğraflanıyor ve daha sonra hazırlanan eğitim kitaplarında ve videolarında kullanılıyordu.

Tek bir resmini bile satmadı:

Resim Sevinci programını yaptığı süre boyunca Bob Ross’un 30 binden fazla tabloya imza attığı tahmin ediliyor. Eğer bu resimlerin Bob Ross’un gelir kapısı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü ressam hayatı boyunca bunların birini bile satmadı. 1991 yılında New York Times’a verdiği bir röportajda ‘Tüm o resimler ne oluyor?’ diye sorulduğu zaman, resimlerin farklı PBS istasyonlarına dağıtıldığını ve buralardan açık artırma ile satılarak gelirin hayır kurumlarına bağışlandığını söyledi. Bugün bu resimlerden birini almak için epey para harcamak gerekiyor.

Resim Sevinci programı ile TRT ekranlarından hepimize resim sevgisi aşılayan ressam Bob Ross hakkında bazılarını ilk kez duyduğunuz ilginç bilgilerden bahsettik. Bonus kafalı sevgi dolu ressamı izliyor muydunuz, hiç ona bakıp da resim çizmeyi denediniz mi? Yorumlarda buluşalım.

