NASA'nın uzun zamandır insanlı test uçuşlarını gerçekleştirsin diye beklediği Boeing Starliner'ın uçuşu yine ertelendi.

Sivil havacılık uzay çalışmaları Boeing için pek de istenildiği gibi gitmiyor. Firmanın sorunlu Starliner kapsülünün bu hafta sonu insanlı testlerde yer alması bekleniyordu ancak durum hiç de böyle olmadı. Bu hafta sonu yapılacak olan fırlatma da ertelendi. Üstelik bu defa yeni fırlatma için yeni bir tarih de verilmemesi gözlerden kaçmadı.

Boeing Starliner, SpaceX'in Dragon aracına alternatif olması amaçlanan bir kapsül ve Dünya ile Uluslararası Uzay İStasyonu arasında astronotların ve ekipmanların taşınması amacıyla kullanılması hedefleniyor. Ne var ki aracın geliştirilme süreci, peşpeşe gelen arızalar, ertelemeler ve sorunlar yüzünden bir türlü tamamlanamıyor. 2019 yılındaki ilk insansız denemede ISS'e ulaşmayı başaramayan kapsülde işler o zamandan beri iyi gitmiyor.

İlk iptal kalkışa iki saat kala olmuştu

Boeing'in ilk uçuşu, kalkışa sadece iki saat kala iptal olmuştu. Öte yandan bu olayda sorun kapsülde değil de onu taşıyacak olan Atlas V roketinde ortaya çıkmıştı. Bu roketteki sızıntı yüzünden test uçuşları defalarca ertelenmişti. Son olarak 25 Mayıs tarihli fırlatma da iptal edilmişti.

Yeni fırlatma için henüz bir tarih verilmedi ve NASA'dan yapılan açıklamada ekiplerin iki gün boyunca görüşmeler gerçekleştireceği ve uçuşla, sistem performansıyla ve fazlalıklarla ilgili görüşeceği ifade edildi. Kurumdan yapılan açıklamada astronotların güvenliğinin öncelikli olduğu belirtildi.