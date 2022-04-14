Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü Compec tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Boğaziçi GameJam 15 Nisan’da başlıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü Compec tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ve oyun geliştirme alanına ilgisi olan herkesin katılmaktan keyif alacağı Boğaziçi GameJam 15 Nisan’da başlıyor. Alanında uzman kişilerden oyun geliştirme alanında keyifli paneller ile 15 Nisan’da başlayacak olan etkinlik, 16-17 Nisan’da gerçekleşecek ve 48 saat sürecek oyun geliştirme maratonu ile devam edecek.

Maratonun sonunda oyun geliştiricilerden oyunlarını bir hafta boyunca çeşitli yollarla duyurmaları beklenecek ve halk oylaması gerçekleşecek. Halk oylamasının ardından 15 oyun 24 Nisan’da Twitch ve Youtube üzerinden yayınlanacak.

En başarılı oyunları ve katılımcıları ödüller ve sürpriz hediyeler bekliyor

Yarışmada değerlendirmeye alınan 15 oyun arasından en iyi beş oyun, oyun geliştirme dünyasının tanınan isimlerinden olan jüri tarafından belirlenecek. Ardından en iyi 3 oyun seçilerek kazanan oyunlara toplamda 15 bin TL'lik bir ödül verilecek.

Boğaziçi GameJam’de aynı zamanda finaldeki tüm ekipleri sürpriz hediyeler bekliyor olacak. Eğer siz de bu etkinlikteki yerinizi almak isterseniz buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz.