Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye’deki en büyük marka ve pazarlama zirvelerinden biri olan Boğaziçi Marka Zirvesi’nin 9.su için geri sayım başladı.

Her sene Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen Boğaziçi Marka Zirvesi, bu sene 14-15 Mayıs tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. İki gün boyunca dopdolu bir programla pazarlama sektörünün en önemli isimlerini ağırlayacak olan etkinlikte sektör devleri ile ünlü isimler öğrenciler ile bir araya gelecek.

Her sektörün en büyük markalarını ağırlayan Boğaziçi Marka Zirvesi, alanlarında marka olmayı başarmış isimleri konuk etmeyi ve marka kavramına bu sayede pek çok açıdan bakmayı hedefliyor. Etkinlik bu sene katılımcılarına H&M, L’oreal, Danone, Mercedes, Anadolu Efes, Reckitt, Eczacıbaşı gibi pek çok markayla bir araya gelme fırsatının yanı sıra Pelin Akil, Anıl Altan, Kaan Kural, Mehmet Demirkol gibi alanında markalaşmış isimlerin de yer aldığı dopdolu bir program sunacak.

Etkinlik, #EnMarkaZirve mottosuyla iki gün boyunca devam edecek

Bu sene #enmarkazirve mottosuyla yola çıkan Boğaziçi Marka Zirvesi, iki gün boyunca devam edecek. Marka kavramına ve dijital dönüşümün markalaşma üzerindeki etkilerine de değinerek katılımcılarına geniş bir perspektif sunacak. Ayrıca etkinliğe katılım sağlayan herkes, sürpriz ödüllerden ve hediyelerden kazanma şansına sahip olacak.

Siz de bu etkinlikteki yerinizi almak isterseniz, detaylı bilgi için buraya tıklayarak etkinliğin resmi web sitesini ziyaret edebilir; dilerseniz etkinliğin sosyal medya hesapları üzerinden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.