Boğaziçi Savunma Sanayi Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı

22-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Boğaziçi Savunma Sanayi Zirvesi, sektörün önemli isimlerini öğrencilerle buluşturacak. Etkinlik, savunma sanayiinde kariyer düşünen öğrenciler için faydalı bir rehber olmayı amaçlıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü (ENSO) tarafından düzenlenen Boğaziçi Savunma Sanayi Zirvesi, savunma sanayiinin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerini ağırlayarak öğrencilerle bir araya getiriyor.

Etkinliğe katılan öğrenciler üst düzey yöneticilerin deneyimlerini öğrenme v yöneticilerle tanışma imkanının yanı sıra savunma sanayi iş imkanlarının neler olduğu ve savunma sanayinde çalışma ortamının detayları hakkında bilgi sahibi olma imkanı yakalayacaklar.

Ayrıca etkinlik boyunca Networking Break’ler sayesinde savunma sanayii ile ilgili kafalarda oluşan soru işaretleri, bizzat sektörün içinden isimler tarafından giderilebilecek.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nün ev sahipliğinde 22-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Boğaziçi Savunma Sanayi Zirvesi hakkında daha fazla bilgi almak için ensoboun.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.