Bolivya, Dünyanın En Büyük Kentsel Teleferik Ağı "Mi Teleférico" ile Trafik Sorununu Nasıl Havadan Çözdü?

Bolivya, bir şehirdeki trafik ve ulaşım yoğunluğu sorununu "Mi Teleférico" isimli teleferik ağıyla 2014 yılında çözdü. İşte bu sistem hakkında bilmeniz gerekenler.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İstanbul başta olmak üzere dünyanın hemen her büyük şehrinde trafik, günlük hayatın en büyük stres kaynaklarından biridir. İşe veya okula gitmek için saatlerce direksiyon sallamak ya da sıkışık otobüslerde vakit harcamak modern insanın ortak çilesidir. Ancak Güney Amerika'nın kalbinde, Bolivya'nın idari başkenti La Paz'da durum biraz daha farklı.

Şehir, coğrafi yapısı nedeniyle yer altına metro yapmanın imkansız olduğu, yolların ise araçları kaldıramadığı bir kaosa sahipti. İşte bu sorun, dünyanın en büyük, en yüksek ve en uzun kentsel teleferik ağlarından olan "Mi Teleférico” sistemiyle çözüldü. Proje, 2014’te hayata geçirildi ve şehrin toplu taşımasının temel unsurlarından biri hâline geldi.

Mi Teleférico’nun kurulma nedenleri

telefero1

Bu projenin neden bir "zorunluluktan" doğduğunu anlamak için La Paz'ın haritasına bakmak gerekir. La Paz, deniz seviyesinden yaklaşık 3.650 metre yükseklikte, devasa bir kanyonun içine kurulmuş bir şehirdir. Hemen yukarısında, 4.150 metre rakımda yer alan ve hızla büyüyen El Alto şehri bulunur. Bu iki şehir âdeta birleşmiş durumdadır.

Yıllar boyunca bu iki merkez arasındaki ulaşım, dar ve virajlı yollardan giden sağlanıyordu. Ancak küçük yollarda çok fazla aracın yer alması, dik yamaçlar bölgeyi tam anlamıyla kilitlemişti. İnsanların kısa mesafeleri gitmesi trafik yüzünden saatler sürüyordu. İşte tam burada havadan ulaşım fikri masaya yatırıldı ve âdeta gökyüzünde metro görevi gören Mi Teleférico geldi.

Mi Teleférico teleferik sistemi nasıl çalışıyor?

telefero2

2014 yılında ilk hattı açılan Mi Teleférico, Avusturyalı teleferik devi Doppelmayr tarafından inşa edildi. Sistem o kadar hızlı benimsendi ki, ağ sürekli genişletildi. Bugün sistem, 30 kilometreyi aşan uzunluğu ve 10'dan fazla hattıyla şehri saran bir yapıya sahip. Birçok insan tarafından ulaşım için kullanılıyor.

Sistem günde yüz binlerce yolcu taşıma kapasitesine sahip. Metro istasyonları gibi çalışan modern teleferik istasyonları, birbirine aktarma yapma imkânı sunuyor.Kabinler her 12 saniyede bir istasyona geliyor, bu da bekleme süresini ciddi anlamda azaltıyor. Elektrikle çalışması da çevreye katkı sağladığının bir göstergesi.

Zaman tasarrufu

telefero3

En önemli avantajlarından biri insanlara inanılmaz bir zaman tasarrufu sunması. Eskiden yoğun saatlerde seyahat etmek saatlerce sürebiliyordu. Artık teleferikler sayesinde 15-20 dakikada yolculuklar gerçekleştirilebiliyor. Bu aynı zamanda yaşam kalitesinin artması da demek. Trafik stresi çekilmiyor, insanlar şehrin muazzam manzarası eşliğinde istedikleri yerlere hızlıca gidebiliyor.

Kısacası Bolivya, trafik sorununu çözmek için daha fazla yol yapmak yerine farklı bir bakış açısı sergilemenin ne kadar etkili olabileceğini bizlere gösteriyor. Mi Teleférico’nun bir şehri baştan aşağı değiştirmeyi başardığını ve benzer durumlara sahip yerlere ilham olması gerektiğini söyleyebiliriz.

